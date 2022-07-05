教宗方濟各表示希望續簽《梵中主教任命臨時協議》

梵蒂岡/中國/政治

現年85歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）7月2日就多個話題接受了路透社長達大約90分鐘的專訪。他在採訪中就梵蒂岡於2018年與中國政府秘密簽署的《梵中主教任命臨時協議》表示，雖然協議並不完美，但他希望該協議能在10月續簽，因為羅馬教廷以從長計議。

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報導指出，該協議於2018年在雙方之間首次達成，每兩年續簽一次，旨在緩解整個中國大陸忠於羅馬教廷的地下教會與政府的官方教會之間的長期分歧。該協議仍然是臨時性的，其核心是在任命中國的主教方面進行合作，協議的細節尚未公布。方濟各在採訪中說：“協議執行得很好，我希望在10月份能夠續簽協議。”

方濟各在採訪中還再次為與中方續簽協議進行了辯護。他表示，該協議是在資源有限而且試圖讓事態有所改善的情況下取得的外交成果。他將該協議的批評者比作那些在1960和1970年代對教宗若望二十三世（Pope John XXIII）和保祿六世（Pope Paul VI）與蘇聯控制下的東歐國家發展關係的那些“微小措施”的政策提出批評的人。

當年梵蒂岡與東歐共產主義國家達成一些妥協的協議，以維持當地天主教的存活，並限制對天主教的迫害。方濟各說：“外交就像這樣。當你面對一個受阻的情況時，你必須找到可能的方式，而不是理想的方式，來擺脫它。”他說：“外交是可能的藝術，就是採取行動將可能變為現實的藝術。”

梵蒂岡已故樞機主教卡薩羅利（Agostino Casaroli）是當年制定與蘇聯控制下的東歐國家政府對話政策的主要設計師。他曾在1961年至1990年期間在三位教宗手下任外交職位，並以聖座國務卿的身份結束其職業生涯。方濟各說：“很多人說了很多反對若望23世、反保祿六世、反對卡薩羅利的話。”當年卡薩羅利的批評者們指責他與無神論的敵人打交道，但不少歷史學家認為，他的工作使天主教會在東歐保持活力，直到1989年柏林牆倒塌。

方濟各在採訪中將目前的情況與1989年以前東歐的情況相比較，說他自2018年以來在中國任命主教的工作“進展緩慢，但他們正在得到任命”。自從《梵中主教任命臨時協議》簽署以來，教宗一共參與任命了六名中國大陸的主教。該協議的批評者則認為協議並沒有產生應有的效果，而且讓七名2018年前未經梵蒂岡批准就已經被授予主教職位的人順勢合法化。

方濟各稱，這個緩慢的過程是“‘中國式的’，因為中國人有這種時間觀念，沒有人可以催促他們”。現年90歲的香港榮休樞機主教陳日君是對《梵中主教任命臨時協議》批評者之一，2年前他也曾親赴教廷求見教宗未果。他今年5月11日被香港警方以“勾連外國勢力”罪逮捕後保釋。“梵蒂岡的初衷也許是好的，但他們做出了不明智的決定，”陳日君上個月在香港一次教會聚會上說。

報導指，自該協議簽訂以來，中國天主教徒的自由程度因地區不同而不同。方濟各稱：“（中國人）也有自己的問題，因為全國各地的情況並不相同。（天主教徒所受的遭遇）也取決於各個地方的領導人。”

此外，方濟各在採訪中還否認了關於一年前他被診斷出患有癌症的謠言。他並告訴路透社的記者，儘管行動不便，他不願做膝蓋手術，因為去年手術實施的全麻醉有副作用。

在談到烏克蘭的局勢時，方濟各指出，聖座國務卿帕羅林和俄羅斯外長拉夫羅夫就他可能前往莫斯科訪問的事宜進行了接觸。最初的信號並不好。幾個月前，第一次談到了這個可能的訪問，莫斯科方面的回答是時機不合適。

方濟各說：“我願意去烏克蘭，但我想先去莫斯科。我們就此事交換了信息，因為我想為和平事業服務，如果俄羅斯總統給我開一個小窗口的話……現在有這個可能性。我從加拿大回來後，有可能去烏克蘭。第一個要做的是去莫斯科，嘗試以某些方式提供幫助，但這兩個首都我都願意去。”他表示，與俄羅斯存在著“非常開放和熱情的對話，大門是敞開的。”