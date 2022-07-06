美官員：布林肯將與王毅討論為兩國關係設置護欄

美國/中國/外交

經美中雙方證實，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國國務委員兼外長王毅將在本周出席二十國集團外長會議期間舉行會談。美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）7月5日就布林肯出訪亞洲主持吹風會時表示，後者此行將支持聯合國重新開放因烏克蘭衝突而被封鎖的海上航道的努力，並再次警告中國不要支持俄羅斯的戰爭行為。

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中國外交部發言人趙立堅周二通過聲明證實，“經中美雙方商定，王毅將在會議期間同美國國務卿布林肯舉行會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見。”據了解，本次二十國集團外長會議將在7月7日至8日在印度尼西亞巴里島舉行。

華盛頓方面，康達當天就布林肯與中方外長的會談計畫向媒體介紹稱：“我認為，在國務卿與國務委員兼外長王毅的會晤中，我們的首要任務是強調我們對密集外交和與中華人民共和國保持開放的溝通渠道的承諾。我們經常說，我們的目標是負責任地管理美國和中國之間的激烈競爭。因此，我期望在這次會晤的過程中，我們將能夠討論在兩國關係上設置護欄，以便我們的競爭不會溢出到誤判或衝突。”

康達補充說：“但與此同時，我想強調，正如國務卿在他最近關於中國的講話中所概述的那樣，美國也仍然致力於（與中方）探索潛在的合作領域，而是在我們的利益需要的地方。因此，我也期望就我們在氣候變化、全球衛生、禁毒等問題上的潛在合作進行交流，也許還包括其他領域。”

隨後有記者提問說：“為了跟進關於布林肯國務卿與王毅會晤的問題，你是否有關於美國向中國發出的關於在中國被錯誤拘留的美籍華人和非法出境禁令的信息？另外，你是否有關於美國出於安全和人權考慮對中國擴大出口禁令的計畫？此外，由於北京對緬甸的軍政府有很大的影響力，美國在緬甸問題上對中方的信息是什麼？”

康達回答說：“關於出境禁令的問題，我們一直明確表示，美利堅合眾國和國務院沒有比海外美國公民的安全和福利更重要的優先事項，這當然適用於你提到的案件。因此，我認為你完全可以期待，美國將繼續代表所有美國公民大力參與，包括你提到的具體案件。”

康達補充說：“關於你提出的問題，如果我正確地理解你的問題，美國可能採取的措施，以回應人權和其他關切。在這裡，我想再次說，人權問題也仍然是美國外交政策和我們與中華人民共和國交往的核心。我完全預計當國務卿與國務委員兼外長王毅坐下來時，他也將有機會表達我們對人權的看法和關切。”

另有記者追問：“你提到美中關係中的護欄。在這種情況下，這意味着什麼？ 在美中關係中設置護欄在現實中會是什麼樣子？”

康達表示：“我想說的是，首先在護欄問題上，我認為絕對關鍵的是，我們與我們的中國同行有開放的溝通渠道，特別是在高層；同樣，正如我們所說的，要盡一切可能確保我們防止任何可能導致——無意中導致衝突和對抗的誤判。我認為，在進行這些類型的對話時，面對面的外交是不可替代的。國務卿一直與中國國務委員兼外長王毅保持定期接觸，但這將是他們自去年10月以來的首次面對面會談。當然，正如你所看到的，我們也一直定期在其他高級渠道接觸，包括在領導人一級和國家安全顧問一級。因此，我認為，首先，再次重申，護欄意味着有足夠的溝通渠道，然後在這些渠道中進行有力的交流，以防止誤判。”

還有記者提問說：“就二十國集團關於烏克蘭和其他一些問題的更廣泛的信息而言，我只是想知道在布林肯和王毅的會議上，這種溝通將是什麼樣的，就中國如何融入畫面而言，國務卿在烏克蘭問題上將發出什麼信息。我們知道，俄羅斯和中國都在爭先恐後地把人們拉到一邊，但我只是想知道，就王毅而言，國務卿對烏克蘭-俄羅斯的期望是什麼，可能會有什麼信息？”

康達回答說：“我想說的是，（我們）已經多次公開提到這一點——我們已經在高層與我們的中國同行進行了多次溝通，討論我們不僅對中華人民共和國，而且對國際社會所有負責任的成員就俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵的期望。因此，我認為這將是另一個機會，就這一問題進行坦誠的交流，並傳達我們的期望，即我們期望中國在烏克蘭問題上做什麼和不做什麼。”