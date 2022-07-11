挪威:石油工會按要求結束罷工

原材料 / 歐洲能源

地處斯堪的納維亞半島的北歐國家挪威，是歐洲最重要的石油天然氣生產和出口國。該國石油行業的工人們於上周二曾在工會的號召下，發起罷工行動。起因是由於工人們提出加薪以應對通貨膨脹，但勞資雙方談判未能取得共識。這一情況一度引起市場恐慌。政府隨即依法進行干預。工會遵照當局要求在當天晚上就結束了罷工。

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RFI Carte Archive / La Norvège est aujourd'hui le deuxième fournisseur d'énergie à l'Europe. Ici, une carte de la Norvège avec Svalbard, Océan arctique. Mer de Barents. (illustration) © RFI Graphisme / Marion Urban

綜合包括本台法廣RFI在內多家法文媒體的報導，挪威是今日歐洲的第二大能源供應方，佔法國進口天然氣量的近40%。在俄羅斯大幅減少對歐洲天然氣供應的大背景下，挪威石油工人，在Lederne工會組織的號召下，於2022年07月05日星期二早上曾因加薪訴求未能得到滿足而發起罷工。這一做法一度加劇市場緊張造成24小時內可供的天然氣價格猛升16%。

挪威石油工人罷工引發擔憂 -

據本台法廣RFI法文網之前的一篇報導，這一罷工的潛在後果是可能會造成挪威的天然氣出口量減少60%。在今年五月份，挪威的通貨膨脹率同比高達5.7%。資方在當天曾組織勞資談判，但未能取得結果。工會發起罷工的號召，並警告說，如果罷工擴大對挪威和歐洲都將造成重創。

挪威石油工人罷工影響生產 -

Lederne工會罷工號召的具體反應有：挪威國家石油公司Equinor在07月05日周二當天有三個海上油氣田停產，占挪威天然氣出口量的1%。

RFI Image Archive / En Norvège, des employés du pétrole étaient en grève le mardi 05 juillet 2022. (illustration) Reuters - Marit Hommedal / RFI Image Archive

據挪威石油和天然氣協會（Norsk Olje & Gass）透露，按照事前規畫，如果罷工擴大，到07月06日周三還會有另外四座油氣田加入停產之列。屆時，挪威天然氣出口量將減少13%。如果事態繼續惡化，則將會有特大油氣田在07月09日周六加入停產，對出口的影響也將升至56%。這相當於每天損失近1億8千萬歐元。

RFI Image Archive / La Norvège vient de connaître un conflit social d'une journée （le mardi 05 juillet 2022）dans le secteur de l’énergie. Le gouvernement norvégien a usé de son pouvoir légal pour interrompre la grève, une décision que respecte le principal syndicat norvégien. Ici, une plateforme pétrolière en mer du Nord au large de la Norvège (illustration). AP - Hakon Mosvold Larsen / RFI Image Archive

挪威石油和天然氣協會（Norsk Olje & Gass）的一名負責人在接受本台法廣RFI記者阿卜拉（Aabla Jounaïdi）採訪時透露，Lederne工會成員已屬挪威大陸架上的優薪者。在國家層面與其它工會之間達成了一項良好的協議。在此基礎上，還可以在地方層面謀求更多的好處。工會方面此前已經獲得保證，每年加薪3萬2千200克朗，相當於3千200美元。

挪威政府依法介入中斷罷工 -

來自奧斯陸的消息說，挪威政府依法介入，要求中斷罷工。當局的這一決定得到工會方面的遵照。挪威國家石油公司Equinor於2022年07月06日星期三對外證實，停產的油氣田在周二晚就已復工，而全面復產則需數日。至於工會與資方之間的加薪糾紛則是被提交給一個獨立機構進行仲裁。按照挪威法律，這樣就能停止罷工動員。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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