新冠病毒檢測結果呈陽性 拜登：感謝關心我癥狀輕微將繼續工作

美國/新冠肺炎/政治

美國白宮7月21日發表聲明通報，拜登總統（Joe Biden)當天新冠病毒檢測結果呈陽性，有非常輕微的癥狀。據了解，拜登已開始服用一種治療藥物，將在白宮隔離並繼續全面履職。拜登已接種新冠疫苗以及兩劑加強針。拜登本人稍後通過推特上傳其錄製的視頻表示，他的癥狀輕微，感覺良好，感謝大家的質詢和關係，並將繼續投入到工作當中。

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據白宮新聞秘書卡里娜·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）的聲明介紹，拜登在新冠病毒檢測結果呈陽性後會在白宮隔離，並將在這段時間內繼續全面履行他的所有職責。 拜登在當地時間周四上午一直通過電話與白宮工作人員聯繫，並通過電話和視頻方式從住參加他今天上午在白宮計畫的會議。

白宮醫生凱文·奧康納（Kevin O'Connor）通過公開信介紹稱，拜登的癥狀輕微，主要是流涕和疲勞。他本人稍後在推特上寫道：“各位，我感覺良好。謝謝你們的關心。我剛剛給凱西參議員、卡特賴特議員和科格內蒂市長（以及我在斯克蘭頓的表親！）打電話，對我今天錯過我們的活動表示遺憾。保持忙碌!”

拜登還在一段視頻中出鏡表示：“各位，我想你們都聽說了，今天早上我的新冠病毒檢測結果呈陽性。但我已經接種了兩次疫苗，兩劑加強針。癥狀很輕微。我很感謝你們的詢問和關注。但是，我感覺良好，有很多工作要做。將繼續完成這些工作。”

拜登補充說：“同時，感謝你們的關心，保持信心。一切都會好起來的。”