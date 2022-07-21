肯尼亞2022年大選前敏感話題

非洲政治 / 肯尼亞2022年大選

東非國家肯尼亞（KENYA）的中文譯名也被稱作肯亞。在距離該國2022年大選還有不到三周之際，政壇的演變錯綜複雜。已經連續擔任兩屆的現總統如今支持其前黨內政治對手、前總理奧廷加(Raila Odinga)。肯雅塔總統(Uhuru Kenyatta)現在與角逐總統職位的現任副總統魯托（William Ruto）勢如水火。通貨膨脹則是雙方較勁的最新話題之一。就此，在政治上尋求攀登峰頂的肯尼亞副總統在接受了本台法廣RFI記者專訪時，否認他有意對即將卸任的肯尼亞現總統展開政治清算。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月21日星期四的最新報導，肯尼亞總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)於2022年大選前夕宣布對抗通貨膨脹的措施。他在07月20日周三面對媒體談及生活成本高企的民生話題。這也是肯尼亞民眾在08月09日大選投票前的一大主要擔憂。由於乾旱、Covid-19疫情，以及烏克蘭戰爭，生活必需品的價格在不斷上漲。

肯雅塔總統宣布應對物價上漲的措施 -

本台法廣RFI通訊員阿爾巴娜（Albane Thirouard）發自內羅畢（Nairobi）的消息說，在肯尼亞，一包兩公斤重的玉米麵粉的價格，之前已漲到了史無前例的1.60歐元。但今後的價格降至0.80歐元。肯雅塔總統周三宣布了稅務措施，促使價格減半。

肯雅塔總統提出有選前操控價格之嫌 -

據介紹，用於烹飪的玉米麵粉是肯尼亞民眾開飯必不可缺的食物之一。就此，肯尼亞總統在發言中，以2013年和2017年投票前的情形為例，強調每次選舉前玉米麵粉價格就有上漲的趨勢。他還就此提出了一系列的設問：每次選舉前都會出現麵粉危機這是否屬於一個巧合？這是否源於市場的活力？還是一種深思熟慮的結果。肯雅塔總統還尤其指責部分磨麵廠老闆和玉米銷售商囤積物資、操控價格。他還責備為選舉目的政治操控經濟危機。

肯雅塔總統捍衛其兩屆任期經濟成績 -

肯尼亞現總統已經連續擔任了兩屆，今年不能參選。他在卸任前，捍衛其任內的經濟成績，特彆強調了Covid-19疫情期間的減稅做法，還有政府對碳氫燃油所提供的補貼。

RFI Dessin / Kenya : Le président Kenyatta a veillé à défendre son bilan économique : il a rappelé les allègements d'impôts mis en place pendant la crise du Covid-19 ou encore les subventions des carburants financés par le gouvernement. (illustration) © FMM-RFI

任期即將屆滿的肯尼亞現總統肯雅塔(Uhuru Kenyatta)已經明確表示，支持其原先的黨內競爭對手、前總理奧廷加(Raila Odinga)。而肯尼亞現副總統魯托（William Ruto）也是2022年大選的總統候選人之一。

肯尼亞現副總統角逐2022年總統選舉 -

在肯尼亞，現任副總統魯托（William Ruto）名列兩周後2022年08月09日大選的總統候選人之一。部分輿論認為，如果他當選將會對卸任後的肯尼亞現總統展開政治清算。

RFI Dessin / KENYA : l'élection présidentielle aura lieu le 09 août 2022. Le Président actuel Uhuru Kenyatta ne peut pas se représenter cette année, car il a déjà effectué deux mandats, mais il a affiché son soutien au candidat investi par son parti, son ancien opposant politique Raila Odinga. Ce dernier fait face à trois autres candidats, dont l’actuel vice-président, William Ruto. (illustration) © FMM-RFI

作為一名總統候選人，他在2022年07月21日周四接受了本台法廣RFI記者的專訪。據介紹，肯尼亞本次大選的兩大話題分別為：國家財政收入不振和反貪腐行動似乎由於涉及眾多政治高層領袖而舉足不前。

肯尼亞現副總統的確想加大反貪力度 -

在2022年競選總統的肯尼亞現副總統魯托（William Ruto）被認為，如果他當選，將會執意加大反貪腐力度，對即將卸任的現總統進行司法追究。儘管，這種說法沒有被支持他參選的政治聯盟所證實，但他的確有意改革肯尼亞現行的反貪腐機制。

肯尼亞現副總統否認有意針對現總統 -

肯尼亞現副總統魯托（William Ruto）2022年07月21日星期四在接受了本台法廣RFI記者專訪時，否認如果他當選新一屆總統，有意對即將卸任的肯尼亞現總統進行政治清算。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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