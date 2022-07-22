拜登政府官員擔心佩洛西訪台計畫將加劇緊張局勢升級

美國/台灣/中國

美國有線電視新聞（CNN）7月22日援引一名拜登政府官員的話報導稱，中國可能會在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能的訪問之前尋求宣布在台灣上空設立禁飛區，以此來阻止她的出訪計畫，這可能會進一步加劇該地區的緊張局勢。

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報導指，透露這一消息的拜登政府官員補充說，北京方面也可以通過將戰鬥機進一步飛入台灣的防空識別區來進行回應，這可能會引發台灣和美國的回應。該官員並未就這些回應所指的具體措施加以解釋。

據三位熟悉計畫過程的消息人士透露，佩洛西一直計畫在未來幾周內訪問台灣。雖然今年有其他國會議員和前美國官員訪問台灣，但佩洛西將是25年來訪問台灣的最高級別的美國國會議員。當時的美國眾議院議長紐特·金瑞奇（Newt Gingrich）曾於1997年前往台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）7月20日在抵達位於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地時，當被媒體提問佩洛西是否應該在今夏訪問台灣時表示：“軍方認為現在這不是一個好主意，但我不知道它（佩洛西訪台計畫）的狀況如何。”

美國參謀長聯席會議發言人巴特勒（Dave Butler）上校說，軍方“總體上”向決策者介紹軍事評估。巴特勒說：“我們談論對手可能採取的行動，討論後勤和軍事計畫以及準備情況”。他拒絕透露美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍是否與佩洛西談論過她擬議的台灣之行。

佩洛西本人在周四的例行記者會上對媒體表示，“我不討論我的旅行計畫，這是國家安全議題。”佩洛西強調，她從來不事前說明任何出訪行程。

當被問到美國該如何遏阻中國對台動武時，佩洛西回應稱，這是一個非常重大的問題。“我認為很重要的是我們展現對台灣的支持。我也認為我們沒有人在台灣問題上曾經說過支持獨立，這取決於台灣決定，”佩洛西說。

佩洛西說，她聽聞了拜登對她可能訪問台灣的評論，但她說沒有直接從總統那裡聽到任何消息。“我想總統說的是，也許軍方害怕我的飛機被擊落或類似的事情。我不太清楚，”佩洛西說。

報導稱，據兩個消息來源說，美國國務院的官員也有一些擔憂。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price)周四迴避了有關這次訪問計畫的問題，稱這是目前的一個“假設”。

當被問及美國國務院對佩洛西可能的訪問的立場時，普萊斯說：“我不打算在講台上提供任何建議”。普萊斯重申，拜登政府仍然堅持“一個中國”政策，並指出美國與台灣沒有外交關係，但與其有“強有力的非官方”關係。

駐美國台北經濟文化代表處的發言人告訴CNN稱，台方“沒有收到任何關於眾議院議長南希·佩洛西計畫訪問台灣的信息”。