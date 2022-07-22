烏俄在土耳其簽署從黑海運送糧食協議

烏克蘭危機/人道救援

烏克蘭與俄羅斯周五下午在伊斯坦布爾簽署糧食出口協議，土耳其總統埃爾多安周四晚間表示屆時聯合國秘書長古特雷斯與俄烏雙方代表出席簽字儀式。該協議將緩解國際市場穀物價格飆升和在一些國家可能出現的饑荒。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭與俄羅斯今天下午在伊斯坦布爾簽署糧食出口協議，該協議應該允許被俄烏戰爭封鎖在黑海的烏克蘭穀物出口，以及俄羅斯穀物和化肥運出。目前有2千多萬噸穀物被封鎖在奧德賽港口。

土耳其總統埃爾多安周四晚間表示屆時聯合國秘書長古特雷斯與俄烏雙方代表團出席簽字儀式，該協議旨在結束俄烏在糧食出口上的分歧，烏克蘭已經確定逐漸在敖德薩，切爾諾莫斯克和尤吉尼3 個港口將恢復糧食出口。

聯合國副發言人哈克表示，聯合國秘書長古特雷斯和其他兩名談判代表已經將進行了兩個多月的斡旋，出席在伊斯坦布爾的簽字儀式。

聯合國人道事物專員分別負責談判協調烏克蘭穀物出口以及減少美國和歐盟對俄羅斯穀物和化肥的禁運。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，西方對俄羅斯進行經貿制裁，影響到俄羅斯海上運輸保險，讓俄羅斯農產品出口受挫。

不透露姓名的外交官表示，土耳其方面將負責檢查進入烏克蘭敖德薩港口運輸糧食的船隻沒有運送武器。另外將在伊斯坦布爾建立一個由聯合國相關專家負責的協調中心。

如果俄烏就從黑海運送糧食出口簽署協議，將緩解國際市場穀物價格飆升的壓力，同時減少有可能在如撒哈拉以南非的非洲國家，以及黎巴嫩和埃及等國出現糧荒危機。