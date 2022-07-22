班農被陪審團認定犯有兩項藐視國會罪，面臨最高兩年監禁

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7月22日，曾在特朗普白宮擔任首席戰略師的史蒂夫·班農（Steve Bannon）因違抗眾議院特別委員會對2021年1月6日美國國會山騷亂事件的調查傳票，而被判定犯有2項藐視國會罪。班農面臨最高兩年的監禁，他還可能被罰款100至10萬美元。班農的律師團隊已表示他們打算上訴。

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華盛頓的一個聯邦法院陪審團在經過了不到3個小時的審議後，裁定班農犯有兩項藐視國會罪，美國司法部在他違抗眾議院特別委員會的傳票後於去年提出了這項指控。據美聯社報導，現年68歲的班農的罪名有兩項：一項是拒絕出席國會聽證會作證，另一項是拒絕應眾議院特別委員會的傳票要求提供文件。由8名男性和4名女性組成的陪審團僅審議了不到3小時。

10月21日，班農在被判刑時將面臨最高兩年的聯邦監禁。而每項罪名的最低刑罰是入獄30天。美國調查2021年1月6日國會山騷亂的眾議院特別委員會要求班農就其參與特朗普試圖推翻2020年總統選舉的努力提供證詞。班農最初曾辯稱，他的證詞受到特朗普行政特權主張的保護。但眾議院特別委員會和司法部認為，這種主張值得懷疑，因為特朗普已於2017年將班農從白宮解僱，因此班農在2021年1月6日國會山騷亂前與當時的總統協商時是一個私人公民。

班農的律師在審判期間試圖辯稱，他沒有拒絕與該委員會合作，而且日期“處於變化之中”。他們指出，在審判開始前不久，班農改變了主張，在特朗普放棄反對之後並提出在委員會面前作證。

在當地時間周五上午的結案陳詞中，雙方都再次強調了他們在審判中的主要立場。控方堅持認為班農故意無視清晰明確的最後期限，而辯方則聲稱班農認為這些最後期限是靈活的，可以進行協商。

去年9月23日，班農收到了一張傳票，命令他在10月7日前向眾議院特別委員會提供所要求的文件，並在10月14日前親自出庭。同年11月，在美國司法部收到該委員會移交的文件一個月後，班農因兩項藐視國會的刑事罪被起訴。

班農的律師科科蘭（Evan Corcoran）周五在結案陳詞中向陪審團成員們表示，這些最後期限只是“佔位符”，而雙方的律師都在談判條款。科科倫說，眾議院特別委員會“匆忙做出判斷”，因為它“想拿史蒂夫·班農樹立榜樣”。

特朗普執政時期的另一位重要助手彼得·納瓦羅(Peter Navarro)定於11月因藐視國會罪接受審判。納瓦羅已表示不認罪。