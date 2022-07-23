中方加強對拜登政府關於佩洛西訪台計畫的警告

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據英國《金融時報》7月23日報導，中國方面已經就美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）即將進行的台灣之行，向拜登政府發出了嚴厲的私下警告，這在反對她訪台計畫的白宮官員中引起警惕。

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報導援引六名熟悉中方警告的人士說，這些警告明顯強於北京過去對美國在台灣問題上的行動或政策感到不滿時發出的威脅。《金融時報》日期率先披露了佩洛西計畫在8月訪台的消息。對此，中國外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上公開表示，“如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施”。他稱：“由此造成的一切後果必須完全由美方負責。”

該報則引述一位消息人士說，就佩洛西的訪台計畫，中方在私下裡對美方卻表示了比以往“更強烈的反對”。其他幾位熟悉情況的人說，中方私下裡所採用的言辭甚至更進一步，暗示可能會有軍事反應。

北京方面並未明確說明其潛在的反應。報導認為，解放軍可能試圖阻止佩洛西的專機在台灣降落，或採取其他行動來阻礙她的訪問，例如使用戰鬥機攔截她所乘坐的美軍飛機。一些消息人士透露稱，白宮正試圖評估中方是在進行嚴重威脅，還是在搞邊緣政策，以試圖迫使佩洛西放棄她的訪台行程。

據兩位熟悉拜登政府內部辯論的人士說，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和其他國家安全委員會（國安會）高級官員反對此行，因為這有可能使台灣海峽兩岸的緊張局勢升級。美國國家安全委員會拒絕就拜登政府是否已敦促佩洛西取消行程發表評論。

該委員會的戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）周五向媒體介紹稱，國安會團隊提供了“背景、事實和地緣政治相關信息”，而議長佩洛西則做出了自己的決定。多名知情人士表示，這次旅行的爭議引發了華盛頓的盟友們的擔憂，他們擔心這可能會引發美中之間發生危機。

報導提及，另一個說明關切加劇的例子是，美國駐華大使伯恩斯（Nick Burns）本周突然縮短了對華盛頓的訪問並返回北京，部分原因是對台灣問題的關切日益增加，也是為了準備總統拜登（Joe Biden）與中國領導人習近平即將進行的電話會談做準備。美國國務院拒絕就相關消息發表評論。

拜登在周三當被媒體提問佩洛西是否應該在今夏訪問台灣時表示：“軍方認為現在這不是一個好主意，但我不知道它（佩洛西訪台計畫）的狀況如何。”他還告訴記者，預計將在未來10天內與習近平交談。兩位領導人預計將討論台灣問題，該問題已成為一個嚴重的熱點。

解放軍戰機近年來大幅提升了進入台灣防空識別區的頻率，拜登近來曾三次公開表示，“若台灣受到攻擊，美國將保衛台灣”。他最近的一次如此發言是在東京與日本首相岸田文雄出席聯合記者會時作出的。不過，拜訪本人及白宮也多次強調美國對台政策堅持不變。

報導指，關於佩洛西訪台計畫引發的爭議是在《金融時報》披露了這一消息後爆發的，因為在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，台灣面臨著來自北京的不斷上升的壓力，這加劇了外界對台海局勢的擔憂。據悉，佩洛西和她的代表團此行還計畫訪問日本、新加坡、印度尼西亞和馬來西亞。

報導稱，這次訪問的時間對北京來說很敏感。解放軍將在8月1日迎來建軍節，它還可能與中共高層在沿海度假勝地北戴河舉行的年度會議的時間相吻合，在那裡幹部們討論政策，但有時也會處理權力鬥爭。今年的會議更加重要，因為習近平必須為在11月舉行的中共二十大上為繼續連任奠定基礎。

如若此行成真，佩洛西將成為25年來訪問台灣的最高級別的美國在任政界人士。時任美國國會眾議院議長紐特·金瑞奇（Newt Gingrich）曾於1997年前往台灣。報導稱，一些專家說，中方錯誤地認為白宮正在協調這次訪問，因為佩洛西和拜登屬於同一個政黨，儘管國會是美國政體下的獨立機構，拜登沒有權力阻止她的旅行計畫。

據了解，美國國防部官員本周向佩洛西介紹了如果她前往台北可能發生的情況。在那次簡報會之後，拜登告訴記者稱：“軍方認為現在讓佩洛西繼續行動不是一個好主意”。但拜登政府官員表示，軍方只是向她概述了這種訪問的各種風險。

佩洛西周四在記者會上指出，總統拜登沒有告訴她不要去台灣。“我沒有從總統那裡聽到（這樣的說法），”佩洛西說。就拜登的上述發言，佩洛西向媒體表示：“我想總統說的是（那）也許軍方擔心我們的飛機會被中國人擊落或類似的事情。”她說：“我聽說過這個傳聞，但我沒有從總統那裡聽到。”

佩洛西的辦公室沒有回應關於她是否可能放棄旅行的評論請求。她本人此前表示，基於安全因素，不討論任何國會出訪的行程。

報導稱，在台北了解國家安全事務的人士稱，鑒於緊張局勢的加劇，北京可能明顯加強軍事侵略以應對佩洛西的訪問，這種風險比去年更加明顯。“以前黑幫穿的是西裝，但現在他直接拿刀出來了，”一位台灣高級官員說。