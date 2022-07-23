沙利文：美國對台政策不變，保持戰略模糊政策

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）7月22日在科羅拉多州參加阿斯彭安全論壇活動時表示，美國針對台灣問題的政策保持不變。在台灣問題上，他相信“模糊必須是戰略的特徵”。

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沙利文周五在參加該論壇最後一場“爐邊對話”中被問及，美國總統拜登（Joe Biden）已經三次在不同的場合說過“如果台灣遭受攻擊，美國將保衛台灣”，這到底是拜登的“隨口一說”，還是代表了美國對台政策的改變？沙利文回答說，“（拜登）總統在日本說過，我們的政策沒有改變。我們保持着戰略模糊的政策，我們也是如此。 ”

沙利文補充說：“當談到台灣時，一般來說……每一屆政府的台灣政策，無論是聲明性的政策還是實際政策，都有很多個、許多不同的說法，你把這些語句放在一起看，然後你問，這些怎麼能融合在一起？但無論如何，模糊戰略的創造性張力讓我們的多屆政府在數十年內能夠維持台海兩岸的和平與穩定，所以對你的問題的直接回答是否定的。正如總統本人所說，我們的政策沒有改變。我們保持着戰略模糊。”

在主持人的追問下，沙利文進一步解釋說，“這不僅在國際事務中如此，在人類生活的許多不同領域也是如此。我不會說這是前後不一致。我得說，在某些特定情況下，在非常複雜的情況下，模糊必須是戰略的一個特徵。是的，從理念上來說，我捍衛這個概念。”

值得一提的是，就在沙利文發言不久前，剛從台灣訪問歸來的美國前防長埃斯珀（Mark Esper）在阿斯彭論壇上再次表示，華盛頓過去50年來所堅持的“一中”政策已經過時，他呼籲美國政府應該放棄對台灣“戰略模糊”的立場。

另就烏克蘭問題，蘇利文指出，在談到美國的支持時，“我們的工作是使烏克蘭人在戰場上處於儘可能強大的地位，以便他們在談判桌上處於儘可能強大的地位。除此之外，我們還有進一步的目標；其一，確保普京削弱和分化西方的目標受到阻撓。”

沙利文說：“我們認為，我們的戰略目標是確保俄羅斯對烏克蘭的入侵不是普京的戰略成功，是普京的戰略失敗。這意味着他在烏克蘭的目標被否定，也意味着俄羅斯在其國力要素方面付出更長期的代價。”

關於去年美國從阿富汗撤軍的失敗，沙利文指出，近“一年後，我認為總統認為他做出的決定對美國人民來說是正確的決定，對我們如何定位自己成為涉及一系列地域問題的全球公共利益的最佳和最有效的貢獻者也是正確的決定。”

當被問及拜登與沙特王儲薩勒曼的會面，以及圍繞《華盛頓郵報》記者卡舒吉遭謀殺慘死的爭議時，沙利文說：“就在（拜登）與王儲會面的一開始，他提出了這個問題，既是卡舒吉和他被殘忍地殺害的直接問題，也是更廣泛的人權問題，並讓王儲知道美國的確切立場。”