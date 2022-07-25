緬甸軍政權處決四人 有昂山素季所在黨前議員

緬甸/人權

緬甸軍政府再次動用死刑，今天處決了四名囚徒，其中包括昂山素季所屬的全國民主聯盟 國會議員漂紮亞桑

緬甸軍人政權周一執行包括政治人士在內的四名囚徒死刑，這是三十多年來的首次，其中有昂山素季的盟友、緬甸前國會議員和一名著名民主活動家，此舉受到國際人權團體的譴責。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍政府再次動用死刑，今天處決了四名囚徒，其中包括昂山素季所屬的全國民主聯盟國會議員漂紮亞桑和著名民主活動人士覺敏友。他們今年一月因反恐法被定罪，在緬甸軍事法庭上被判處死刑後今天執行 ，這是三十多年來的首次。

前國會議員、嘻哈歌手漂紮亞桑是被軍人政權推翻的緬甸前領袖昂山素季的盟友。

作家覺敏友是緬甸著名民主活動人士，他長期反對緬甸軍人政權。

緬甸軍方2021年4月1日發動政變後掌權，對反對派進行血腥鎮壓，判處數十名反對黨成員死刑。

國際危機組織（ICG）緬甸專家理查德·霍西表示，最新的四個處決是個可恥行為，將會造成緬甸內部政治衝突長久持續。

人權狀況緬甸問題專員湯姆·安德魯斯譴責該行為，表示憤怒和震驚，呼籲國際社會對此做出反應。

此前聯合國秘書長古特雷斯譴責緬甸軍政府的決定是公然侵犯生命權、自由和人身安全。

緬甸當地的人權團體指出，掌權的軍人政府執行血腥鎮壓已經造成2千多平民死亡，1萬5千多人被關押。