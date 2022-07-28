塞內加爾2022立法選舉日臨近

非洲社會 / 民主政治

西非國家塞內加爾將在本周末07月31日星期天進行2022年立法選舉的投票。相關籌備工作正在如火如荼的開展之中。本台法廣RFI通訊員從該國首都發回有關準備工作情況的現場採訪。

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據本台法廣RFI法文網2022年07月28日星期四報導，在塞內加爾，正在準備07月31日星期天將要開展的立法選舉。近700萬塞內加爾人被召前往投票。投票率為關鍵之一。領取選民卡的時間還剩最後幾天。

有人稱讚選前準備工作 -

本台RFI法廣通訊員夏爾洛（Charlotte Idrac）發自達喀爾（Dakar）的消息描述道：在達喀爾高台區（Dakar-Plateau）市政府的一個大廳，辦公桌上放着選民卡，是按照字母順序排列存檔的。

RFI Image Archive / Sénégal : vendeurs dans des magasins de rue, quartier du Plateau, Dakar. (illustration) RFI / Paulina Zidi

一位女選民在接受採訪時稱表示，登記時就已告知叫七月份再來。她很容易地就領取到了選民卡。另一女選民也表態說，一切都組織得很好，沒有困難。這是重要的，因為她是一位公民。

有人抱怨仍在等選民卡 -

一位男子剛剛領取了一張新的選民卡。他接受採訪說，他的太太和他同時一起做的登記，更新選民卡。但他的太太尚未收到。他表示，總是有些缺失、組織或溝通問題，要投票就得鍥而不捨。

選舉自治委員會在監督 -

塞內加爾全國選舉自治委員會（CENA - Commission Electorale Nationale Autonome）發言人在接受本台法廣RFI通訊員採訪時表示，整個過程符合規則。這名發言人說，本次選舉有20萬新的登記、更換新的地址或更換新卡的選民。一周前有近40%的人已經領取了他們的新卡。目前，登記上的事故沒有發現，分發上則更少。但總是有遲到者。塞內加爾全國選舉自治委員會（CENA）的一名控制人員在接受採訪時斷言，有些人會等到最後一分鐘。

RFI Carte Archive / Sénégal. 存檔地圖：塞內加爾 RFI / L. Mouaoued

本台法廣RFI法文網報道指出，在塞內加爾全國範圍內，選民卡的提領將一直持續到周六，投票日前一天。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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