CNN : 台灣對佩洛西行程低調以對

佩洛西訪台

有關美國眾議院議長佩洛西計畫訪問台灣的報導，引發美中間的言詞交鋒，也使外界日益猜測，中國對此行將有何反應。至於身處此事核心的台灣則相對低調許多，一般民眾也不是很憂心中國的威脅。

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中央社轉引美國有線電視新聞網（CNN）報導，蔡英文總統個人和總統府迄未對佩洛西（Nancy Pelosi）可能到訪發表任何談話。唯有行政院長蘇貞昌27日表示：“我們非常感謝佩洛西議長，長年以來對於台灣非常支持與友善，我們對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。”

分析家指出，台灣方面相對沉默是因為情況棘手。一方面台灣仰仗美國提供軍備以對抗中國的可能進犯，不能讓人以為台灣不歡迎美國最有實力政治人物之一佩洛西的支持。但如果台灣看似太過熱烈期待佩洛西到訪，又可能會激化北京的怒氣。台灣外交部28日表示：“並沒有接獲佩洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。”

政治分析家表示，台灣當局保持低調的原因之一在於，若是佩洛西訪台確實成行，這麼做將有助於台灣規避責難，也就是中國比較可能怪罪美國而非台灣。但若台灣公開呼籲佩洛西訪台，中國就會將此指為台灣的陰謀。

台灣“破土雜誌”創辦人丘琦欣指出，台灣人民大致上不太擔心佩洛西到訪的可能後果，因為中國以往就曾發出類似威脅。中國威脅的頻率之高，有如背景雜音，所以台灣人民實際上並不真的把佩洛西到訪的後果看得那麼嚴重。