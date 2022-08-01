普京：在核戰爭中不可能有贏家，永遠不要發動它

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俄羅斯總統普京8月1日表示，在核戰爭中不可能有贏家，永遠不應該發動核戰爭。普京在向《不擴散核武器條約》（NPT）大會的與會者的致辭中發表了這一評論，他對烏克蘭的戰爭已經持續了五個多月。

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普京向《不擴散核武器條約》大會的與會者和來賓表示：“作為《不擴散核武器條約》的參與國之一和已承諾保存其案文和有關文件的國家之一，俄羅斯一貫遵循條約的文字和精神。全面履行與美國就縮減和限制相關武器達成的雙邊協議規定的義務。從核戰爭不可能有贏家角度出發，永遠不要發動它，我們贊同國際社會所有成員的平等和不可分割的安全主張。”

此外，聯合國秘書長古特雷斯周一在《不擴散核武器條約》締約國第十次審議大會上發表講話指出，擴散的風險正在增加，防止局勢升級的保障正在遭到削弱。冷戰結束後被驅散的烏雲再次聚集起來。今天，一個誤解和一個錯誤的判斷就可能將人類帶向核毀滅的深淵。

古特雷斯指出，地緣政治緊張局勢正在達到新高。競爭正在取代合作與協作。不信任取代了對話，分裂取代了裁軍。他提及，各國正在尋求虛假的安全，儲存並花費數千億美元購買末日武器，而我們不應該允許這些武器在自己的星球上擁有任何立足之地。古特雷斯談到，世界各地的武庫中現在存放着近1萬3000件核武器。

古特雷斯強調，現在比以往任何時候都更需要《不擴散核武器條約》。他並建議在五個領域採取行動，包括迫切需要加強和重申已有77年歷史的反對使用核武器的準則；消除核武器是永遠不會使用核武器的唯一保證。必須堅持不懈地朝着這個目標努力；我們需要解決中東和亞洲一觸即發的緊張局勢；促進和平利用核技術，將其作為推進可持續發展目標的催化劑，包括用於醫療和其他用途；履行《不擴散核武器條約》中所有尚未履行的承諾，並在這個艱難的時刻保持條約的適用性。

古特雷斯呼籲，“我們具有共同的義務，讓世界變得更美好、更安全。現在是迎接這一基本考驗，一勞永逸地驅散核毀滅陰雲的時刻。”