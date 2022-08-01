美國安會發言人：國會領導人去台灣旅行並不罕見，我們不應該被中方的言辭所嚇倒

美國/政治/台灣

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比(John Kirby) 8月1日在接受CNN節目採訪時表示，國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）或將訪問台灣的行程“並不罕見”，來自中方近日的威脅“沒有理由”。

廣告 繼續瀏覽後續

約翰·科比周一接受了美國有線電視新聞（CNN）“新的一天”節目的專訪。就主持人提到台美官員確認佩洛西將在近日訪問台灣，白宮是否就此與佩洛西進行直接溝通，白宮是否得悉中方對佩洛西訪台計畫的某些特定威脅的提問，約翰·科比回答稱：“議長將就她的旅行發言，我們將讓她和她的團隊來就她的這次旅行發言。在她出發之前，我們絕對與她和她的團隊溝通了背景、地緣政治背景、事實以及我們對這次旅行中每一站發生的事情的分析，正如我們一貫的做法。我不打算談論安全要求，但顯然我們想確保當她到海外旅行時，她可以安全和有保障地這樣做，我們將確保這一點。”

約翰·科比補充稱：“中方的言辭是沒有理由的。沒有理由採取任何行動。國會領導人去台灣旅行並不罕見。這非常符合我們的政策，也與我們根據《台灣關係法》對台灣的支持相吻合。作為一個國家，我們不應該......我們不應該被這些言辭或這些潛在的行動所嚇倒。這對議長來說是一次重要的旅行，我們將盡我們所能支持她。”

當被主持人問及“美國是否準備好應對來自中國的任何後果”時，約翰·科比說：“我不想超越事情的現狀（發言）。我們的政策沒有改變。我們對試圖保持一個自由、安全和開放的印度-太平洋的關注沒有改變。美國在所有的政府槓桿和權力方面有很多能力，以確保我們能夠做到這一點。”

據《華爾街日報》當天引述知情人士說法報導，佩洛西將按計畫於本周訪台，預定會見台灣政府官員等人士。報導援引未具名的消息人士表示，佩洛西預定在台灣會晤的人士已被告知她即將抵達，但部分細節尚未確定。佩洛西會見的人士包括、但不限於台灣政府官員，部分行程安排在2日晚間，多數安排在3日。

該消息人士向《華爾街日報》表示：“她肯定會來，唯一變數是她是否會在台北過夜。”另據台媒《自由時報》報導，消息人士向該報證實確有相關規畫，時間點也與外界推測相近，即佩洛西將於明晚抵台、並停留過夜。