佩洛西抵台後發表聲明：美國繼續反對改變現狀的單邊努力

美國/中國/台灣

當地時間8月2日晚，美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）所乘坐的專機抵達台北松山機場。身穿粉紅色西服的佩洛西及隨行人員走下專機，接受前來接機的台方官員和美國在台協會代表的歡迎。

廣告 繼續瀏覽後續

在佩洛西所乘坐的專機落地不久後，佩洛西的官方推特賬號發表了聲明。據了解，該聲明的題為：“佩洛西和國會代表團就訪問台灣發表聲明”。

該聲明寫道：“議長南希·佩洛西和國會代表團成員在抵達台灣後發表了這份聲明。這次訪問是25年來美國眾議院議長對台灣的首次正式訪問。我們的國會代表團對台灣的訪問尊重了美國對支持台灣充滿活力的民主制度的堅定承諾。”

該聲明稱：“我們的訪問是我們對印太地區，包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本的更廣泛的訪問的一部分，重點是相互安全、經濟夥伴關係和民主治理。我們與台灣領導人的討論將集中在重申我們對我們夥伴的支持和促進我們的共同利益，包括推進一個自由和開放的印太地區。美國對台灣2300萬人民的聲援今天比以往任何時候都更重要，因為世界面臨著專制和民主之間的選擇。”

該聲明稱：“我們的訪問是幾個國會代表團訪問台灣的其中之一——它決不違背美國在1979年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證指導下的長期政策。美國繼續反對改變現狀的單邊努力。”