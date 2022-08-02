布林肯：議長訪台已有先例，美國的一中政策及對台支持均未改變

美國/中國/台灣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月1日在紐約向媒體表示，如果美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)決定訪問台灣，而中方製造某種危機或加劇緊張局勢，“北京將負完全責任”。他強調，美國眾議院議長和國會議員訪問台灣是有先例的。白宮方面重申，美國的“一個中國”政策，及對台支持並沒有改變。

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布林肯周一在紐約聯合國總部大樓參加了《不擴散核武器條約》審議會議，並在大會上發表演說。他在會後依照慣例接受了多家媒體的聯合訪問。期間，布林肯發言表示：“關於台灣，因為我知道今天每個人都在想着這個問題，我想重申，議長沒有確認任何旅行計畫。而這是由議長和她的工作人員來做的（決定）。因此，我們不會對她的行程中的站點進行評論或猜測。”

布林肯補充說：“我們從一開始就很清楚，她將做出自己的決定，國會是一個獨立的政府機構。我們的憲法體現了權力分立。鑒於我們（美中）超過40年的外交關係，這一點對中華人民共和國（PRC，以下簡稱中國）來說是眾所周知的。議長有權訪問台灣，以前有一位眾議院議長訪問過台灣，沒有發生任何事件，許多國會議員也是如此，包括今年。”

布林肯稱：“世界已經看到美國政府非常清楚地表明，我們的‘一個中國’政策沒有任何改變，沒有任何改變——當然，這是以《台灣關係法》、美中三個聯合公報以及（對台）‘六項保證’為指導。我們已經說過，而且我們已經反覆說過，我們反對任何一方對現狀的任何單方面改變。我們已經說過，我們不支持台灣獨立。我們也說過，我們期望兩岸的分歧能通過和平方式解決。”

布林肯稱：“我們已經在最高層直接向中國傳達了這一點，包括最近在上周拜登總統和習主席的電話中。美國國家安全顧問、國務卿和國防部長、參謀長聯席會議主席也在最近的多次高級別談話中向北京非常清楚地表明了這一點。”

布林肯稱：“簡單地說，北京沒有理由把符合美國長期政策的潛在訪問變成某種危機或衝突，或以此為借口在台灣海峽或周圍增加侵略性軍事活動。然而，上周末，甚至在佩洛西議長抵達該地區之前，中國就進行了一次實彈演習。中方似乎正在為自己佔位，以便在未來幾天，也許在更長的時間範圍內可能採取進一步措施。”

布林肯稱：“中國的這些潛在步驟可能包括軍事挑釁，如在台灣海峽或台灣周圍發射導彈；打破歷史規範的行動，如大規模空中進入台灣‘防空識別區’（ADIZ）。我想你們都知道這個縮寫；跨越海峽中線的空中或海上活動；以及可能高度公開的軍事演習。”

布林肯補充說：“這也可能包括外交和經濟領域的行動，比如北京上個月公開宣稱台灣海峽不是國際水道。其中一些行動將繼續我們近年來看到的有關趨勢線，但有些行動的範圍和規模可能會有所不同。”

布林肯稱：“我現在想在美國和中國之間進行對比。我們和世界各國都認為升級對誰都沒有好處。北京的行動可能會產生意想不到的後果，只會加劇緊張局勢。同時，我們的行動沒有威脅性，也沒有突破新的領域。關於這次可能的訪問，哦，順便說一下，可能的訪問存在先例——不會改變現狀。而世界應該拒絕任何中國利用它來改變現狀的努力。”

布林肯稱：“我們不會上鉤，也不會叫囂戰爭。同時，我們也不會被嚇倒。我們將像幾十年來一樣，繼續在西太平洋的海洋和天空活動。我們將繼續支持兩岸的和平與穩定；當然，（也會）支持台灣；捍衛一個自由和開放的印度-太平洋。而且我們仍將尋求與北京保持溝通渠道。所有這些都是重要的。而所有這些，所有這些都是在維護現狀。”

布林肯稱：“我們期望看到北京在未來幾天繼續使用煽動性的言辭和虛假信息。相比之下，美國將以透明方式行事。 我們會站在這裡。我們會回答你們的問題。我們會告訴你們事實。我們也致力於與北京保持開放的溝通渠道，正如我所說的。 這不僅是世界對美國的期望，也是對中國的期望。我們鼓勵北京也保持這一承諾。”

北京方面，中國外交部發言人華春瑩在周二的例行記者會上被記者提問，“昨天，美國國務卿布林肯在參加聯合國《不擴散核武器條約》審議會時表示，美國國會是獨立、平等的政府機構，美眾議長訪台有過先例。如佩洛西決定訪台，而中方試圖製造某種危機或以其他方式加劇緊張局勢，那責任將完全在北京。中方對此有何回應？”

華春瑩表示：“我想全世界都看得非常的清楚，是美國在採取挑釁行動，導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。”華春瑩還在發言中稱：“美方應該放棄任何‘打台灣牌’的企圖，言行一致，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。”