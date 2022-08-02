美國無人機擊斃基地組織頭目

美國/基地恐怖主義

這位隱藏在喀布爾的本拉登繼任者上周末被美國無人機擊斃

美國總統拜登8月1日說美國上周末擊斃了基地組織頭目紮瓦西里。這位隱藏在喀布爾的本拉登繼任者，自從在美國發生911恐襲後受到通緝。

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紮瓦西里是911恐怖攻擊行動主要策畫人之一，在基地組織頭目本拉登於2011年被美國特種部隊擊斃後，紮瓦西里接任成為該恐怖組織頭目。

美國無人機在阿富汗當地時間周日7月31日早晨6點多擊斃了在喀布爾家中陽台上的紮瓦西里。美國方面的消息顯示無人機發射的兩枚導彈沒有攜帶炸藥，只有紮瓦西里本人被打死。

美國總統拜登隨後表示，不管你藏在哪裡，如果你對我們的人民構成威脅，美國將找到你。

白宮方面消息當地美國人沒有參加該行動。

美國媒體消息今年發現紮瓦西里這位基地組織頭目的行蹤。從5月美國軍方已經開始準備本次行動，隨後美國總統在7月授權執行。

今年71歲的紮瓦西里在2011年本拉登被擊斃後接任，受到美國通緝。埃及人紮瓦西里學醫出身，參加過多個恐怖襲擊，包括在97年埃及的盧克索恐襲，納米比亞美國大使館恐襲等。

塔利班在一份聲明中譴責這次攻擊，說這是公然違反了國際準則和多哈協定。而此前在2020年塔利班與西方簽署的多哈協議承諾不在阿富汗窩藏恐怖分子。

美國去年從阿富汗撤軍，塔利班迅速掌控了阿富汗政權。