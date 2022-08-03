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佩洛西訪台：劉銳紹料美中獲利不會開戰 《紐時》專欄批時機最差

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台灣總統蔡英文在台北的總統府與來訪的美國眾議院議長佩洛西會晤
台灣總統蔡英文在台北的總統府與來訪的美國眾議院議長佩洛西會晤 © Taiwan Presidential Office via AP
作者： 香港特約記者 麥燕庭
8 分鐘

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵達台北，成為25年來踏足台灣的最高級別美國政要，觸動中國神經，除禁止一百多種台灣貨品入口外，解放軍更由明天開始，環台軍演五天。香港的中國時事評論員劉銳紹認為，佩洛西訪台，中美雙方均會從中取利，但台灣日後須面對大陸日後更大壓力，難以像1996年台海導彈危機後恢復平靜。不過，美國《紐約時報》專欄作家費德曼(Thomas Friedman)則撰文指，佩洛西在俄烏戰爭未息之際訪台，犯下戰略重大失誤，極為魯莽。

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由親中《文匯報》資深記者轉為時事評論員的劉銳紹，今(3日)在《明報》撰文，指佩洛西訪台是「本小利大」的政治生意，認為根據美國的盤算，佩洛西此行雖會影響中美關係，但不會嚴重影響，因為「雙方各有所難、各有所需，對對方亦各有所求」儘管中國大陸聲色俱厲，但「不會及不能趁機『解放台灣』」，軍事行動只是展現實力和意志的手段。相反，此行會有利美國民主黨在年底的中期選舉選情，並可讓美國官員乘機暴露「中國的野性」。

他相信，美國不會支持「台獨」，因為這不利美國打「台灣牌」，而佩洛西此行亦將可達到強化美國和亞洲多國聯繫的預期目的，客觀而言，是次訪台只是一種干擾戰、輿論戰，或者加強布局的「制敵前哨戰」，尚未到中美對決的時候。

大陸方面，劉銳紹認為，北京可化被動為主動，從中取利，例如讓中共黨總書記習近平藉此在「二十大」前進一步凝聚和鞏固其核心和領袖地位，以及強化其在軍中的統帥地位。他引述一般認為的大陸沙盤推演指出，只要大陸對佩洛西訪台擺出強硬姿態和行動，並將之掌控在「亮劍、擦槍而不過火（指傷害美國具體利益）」的程度，那已是「伸張正義和民族尊嚴，顯示統一祖國鋼鐵意志」的表現，有利日後北京對台採取更強硬行動。

他估計，美國今次可能是利用「台灣牌」來促使大陸在其他問題上配合美國，其中一個推斷是，「美國和西方在對付俄羅斯問題上可能有新動向，要求中國調整對俄行動」，例如不對俄提供間接經濟和策略支持。

劉銳紹認為，台灣人可能最無奈，因為她須面對大陸日後更大的壓力，北京突然禁止台灣一百多項食品進口，便是懲罰的信號。對於兩岸能否像1996年台海導彈危機之後恢復平靜，「不能有過高期望；相反，摩擦還會增加」。

同樣是由記者演變成評論者的《紐時》專欄作者費德曼則從美國角度在佩洛西訪台前撰文，指若果她執意訪台，那將是「無比魯莽、危險且不負責任的舉動」。

他認為，佩洛西的做法不會有任何好結果，台灣不會因為這種只有象徵意義的訪問而變得更安全或更繁榮，還可能因此招致許多惡果，包括大陸的軍事響應；若此，美國可能同時陷入與擁有核武器的俄羅斯和中國大陸的間接衝突，而歐洲盟友將不會幫忙。

費德曼指出，國際社會眼下的主要目標是烏克蘭，但俄烏戰爭遠未結束，佩洛西此行卻須冒着與中國起衝突的風險，時機實在是「糟到不能再糟了」因為不能同時與兩個超級大國進行兩線作戰，是地緣政治最基本的原理。

不過，他與劉銳紹一樣，認為佩洛西此行有利習近平在「二十大」爭取連任，讓習轉移人們對疫情清零政策、房地產泡沫化、金融危機與龐大政府債務的注意力。

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