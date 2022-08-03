佩洛西訪台：劉銳紹料美中獲利不會開戰 《紐時》專欄批時機最差

台灣/美國

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵達台北，成為25年來踏足台灣的最高級別美國政要，觸動中國神經，除禁止一百多種台灣貨品入口外，解放軍更由明天開始，環台軍演五天。香港的中國時事評論員劉銳紹認為，佩洛西訪台，中美雙方均會從中取利，但台灣日後須面對大陸日後更大壓力，難以像1996年台海導彈危機後恢復平靜。不過，美國《紐約時報》專欄作家費德曼(Thomas Friedman)則撰文指，佩洛西在俄烏戰爭未息之際訪台，犯下戰略重大失誤，極為魯莽。

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由親中《文匯報》資深記者轉為時事評論員的劉銳紹，今(3日)在《明報》撰文，指佩洛西訪台是「本小利大」的政治生意，認為根據美國的盤算，佩洛西此行雖會影響中美關係，但不會嚴重影響，因為「雙方各有所難、各有所需，對對方亦各有所求」儘管中國大陸聲色俱厲，但「不會及不能趁機『解放台灣』」，軍事行動只是展現實力和意志的手段。相反，此行會有利美國民主黨在年底的中期選舉選情，並可讓美國官員乘機暴露「中國的野性」。

他相信，美國不會支持「台獨」，因為這不利美國打「台灣牌」，而佩洛西此行亦將可達到強化美國和亞洲多國聯繫的預期目的，客觀而言，是次訪台只是一種干擾戰、輿論戰，或者加強布局的「制敵前哨戰」，尚未到中美對決的時候。

大陸方面，劉銳紹認為，北京可化被動為主動，從中取利，例如讓中共黨總書記習近平藉此在「二十大」前進一步凝聚和鞏固其核心和領袖地位，以及強化其在軍中的統帥地位。他引述一般認為的大陸沙盤推演指出，只要大陸對佩洛西訪台擺出強硬姿態和行動，並將之掌控在「亮劍、擦槍而不過火（指傷害美國具體利益）」的程度，那已是「伸張正義和民族尊嚴，顯示統一祖國鋼鐵意志」的表現，有利日後北京對台採取更強硬行動。

他估計，美國今次可能是利用「台灣牌」來促使大陸在其他問題上配合美國，其中一個推斷是，「美國和西方在對付俄羅斯問題上可能有新動向，要求中國調整對俄行動」，例如不對俄提供間接經濟和策略支持。

劉銳紹認為，台灣人可能最無奈，因為她須面對大陸日後更大的壓力，北京突然禁止台灣一百多項食品進口，便是懲罰的信號。對於兩岸能否像1996年台海導彈危機之後恢復平靜，「不能有過高期望；相反，摩擦還會增加」。

同樣是由記者演變成評論者的《紐時》專欄作者費德曼則從美國角度在佩洛西訪台前撰文，指若果她執意訪台，那將是「無比魯莽、危險且不負責任的舉動」。

他認為，佩洛西的做法不會有任何好結果，台灣不會因為這種只有象徵意義的訪問而變得更安全或更繁榮，還可能因此招致許多惡果，包括大陸的軍事響應；若此，美國可能同時陷入與擁有核武器的俄羅斯和中國大陸的間接衝突，而歐洲盟友將不會幫忙。

費德曼指出，國際社會眼下的主要目標是烏克蘭，但俄烏戰爭遠未結束，佩洛西此行卻須冒着與中國起衝突的風險，時機實在是「糟到不能再糟了」因為不能同時與兩個超級大國進行兩線作戰，是地緣政治最基本的原理。

不過，他與劉銳紹一樣，認為佩洛西此行有利習近平在「二十大」爭取連任，讓習轉移人們對疫情清零政策、房地產泡沫化、金融危機與龐大政府債務的注意力。