港府破例隨中國狠批佩洛西訪台 稱會配合中國向美國採取措施

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香港特區政府破例就與香港無關的對外事務發言，與中國官方同一口徑，「堅決反對並強烈譴責」美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）「竄訪」台灣，揚言會「全面配合國家向美國採取的措施」。

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實行「一國兩制」的香港，回歸中國初期，港府仍按港英年代的標準行事，不會跟隨中國「起舞」，但自國家主席習近平上任後，港府先是遣詞用字有中國習氣，近期的回應更與北京部門看齊，但發言的，仍是與香港有關的事務，例如反駁外國對《港區國安法》的批評、抨擊美國禁止香港進口貨品使用「香港製造」標籤等，然而，就着與香港無關的外交事務發言，佩洛西訪台算是先例。

在確認佩洛西抵達台灣後，特首李家超等四位政治班子中最高級的官員和保安局長及港府發言人自昨(2日)晚午夜前三分鐘至今日凌晨零時4分的七分鐘內連發六份新聞稿，反對和譴責佩洛西訪台。

率先發炮的特首李家超用上中國外交部的措詞形容，佩洛西今次是「竄訪」台灣，公然挑釁「一個中國」原則，嚴重損害中國主權、威脅台海和平穩定，以及違反國際關係基本準則，對此予以強烈譴責。他續稱，港府反「台獨」意志堅定，會全力支持北京的中央政府維護國家主權和領土完整。

他和其後發稿的港府發言人同時強調，港府堅決反對任何外部勢力干預中國內部事務，「全力支持和配合中央採取的一切必要措施」，堅定維護中國國家主權、安全和發展利益，以及國家尊嚴。

其後，港府第二把手的政務司司長陳國基、統領財經事宜的財政司長陳茂波、專責檢控的律政司司長林定國及保安局長鄧炳強先後發稿批評佩洛西訪台，當中，陳國基表示，會按照《基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務；而陳茂波則批評美國着訪台轉移國內問題和矛盾，是不負責任的挑釁行為，手段卑鄙，認為此舉會令區內局勢更趨緊張，為全球金融和資產市場帶來更大波動和不穩定性，衝擊本來已極為脆弱的環球經濟。