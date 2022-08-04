尹錫悅休假中與佩洛西通話：攜手推動全球全面戰略同盟關係向前發展

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被指正在休假中的韓國總統尹錫悅8月4日同到訪的美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi)通電話時表示，佩洛西此訪將成為韓美對朝延伸威懾力的象徵。

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據了解，佩洛西此行是美國眾議院議長時隔20年後再度訪韓，也是佩洛西7年後第二次來到韓國。佩洛西周四與韓國國會議長金振杓舉行會談並共進午餐。據悉，由於佩洛西此次訪韓行程與韓國總統尹錫悅的休假日程重疊，所以並未安排雙方會晤。

據韓聯社報導，韓國國家安保室第一次長金泰孝當天在龍山總統府召開記者會，並介紹尹錫悅和佩洛西的通話內容。當天通話時長約40分鐘，雙方就外交·國防、技術合作、青年·婦女、氣候變化等議題廣泛交換意見。

報導指，佩洛西首先對尹錫悅在夏季休假期間抽出時間通電話表示謝意。佩洛西表示，韓美同盟在多個層面都具有重要意義，道義方面也是如此。她提及近期在華盛頓的韓戰紀念公園揭幕的陣亡者追思牆，並稱兩國有義務維護並鞏固過去數十年裡以無數犧牲換來的和平與繁榮。佩洛西還提議兩國攜手構建自由、開放的印太秩序。

尹錫悅談到，曾在5月的韓美首腦會談上承諾將與美國國會緊密保持合作，攜手推動全球全面戰略同盟關係向前發展。美國總統拜登（Joe Biden)5月21日在首爾與尹錫悅舉行會談。尹錫悅在兩國首腦會後的記者會上表示，雙方在會上重申將韓美同盟關係提升至全球全面戰略同盟關係的目標，並就具體落實方案深入交換了意見。

據了解，此番尹錫悅還提及佩洛西一行訪問韓朝邊境板門店共同警備區（JSA）的日程，並稱佩洛西議長此訪成為韓美對朝威懾力的象徵，祈願美國國會代表團此次亞洲之行圓滿結束。尹錫悅呼籲列席的美國眾議員們對各自選區旅美韓人予以關注。

值得一提的是，此前有韓國媒體報導稱，正在休假的尹錫悅將與佩洛西方面協調見面時間，可能於8月4日接見佩洛西。但韓國總統辦公室官員特意否認了這一說法，稱雙方不曾就此進行溝通。