俄外長：俄羅斯已準備好與美國討論換俘問題

俄羅斯/美國/烏克蘭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫8月5日表示，俄羅斯準備通過兩國總統商定的外交渠道與美國討論交換囚犯的問題。此前，俄羅斯一家法院4日裁決，美國女子職業籃球聯賽（WNBA）球星布蘭妮·格里納（Brittney Griner）持有毒品的罪名成立，判處監禁9年，並處以100萬盧布的罰款。

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拉夫羅夫周五在柬埔寨舉行的新聞發布會上對記者說：“關於在俄羅斯和美國被定罪的人的問題......有一個由總統們商定的特定渠道，無論任何人公開說什麼，這個渠道將繼續有效。”

拉夫羅夫說：“如果美方決定再次訴諸公共外交，發表沸沸揚揚的聲明，說他們現在要採取這樣那樣的措施，那是他們的事，他們的問題。”

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7月29日曾與拉夫羅夫通話，敦促他接受美國為取得布蘭妮·格里納和美國前海軍陸戰隊員保羅·惠蘭(Paul Whelan)的獲釋而提出的一個方案。

這次通話是俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭以來美俄兩國外長的首次對話，也是兩國自那以後最高層級的接觸。

拉夫羅夫周五告訴媒體稱：“我們準備討論這個話題，但要在普京總統和拜登總統商定的渠道框架內進行。”

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫告訴俄新社稱，該外交渠道是在2021年6月美國總統拜登和俄羅斯總統普京在日內瓦舉行的峰會上商定的。“我們正在談論兩位總統在日內瓦的談話，”佩斯科夫說。

據媒體報導，美方此前提議用現年55歲、在美國監獄服刑25年的，有着“戰爭之王”等外號的俄軍火商維克托·布特（Viktor Bout），交換布蘭妮·格里納和保羅·惠蘭，俄美之間一場備受矚目的換俘談判正在進行當中。