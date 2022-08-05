白宮周四召見中國駐美大使：美國對北京選擇的行動有所準備

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據《華盛頓郵報》8月5日報導，在美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本周訪台，台灣海峽局勢急劇升級後，白宮在周四召見了中國駐美大使，譴責北京對台灣的行動升級，並重申美國的“一中政策”並未改變，不希望在該地區出現危機。

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美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比(John Kirby) 在提供給《華盛頓郵報》的一份聲明中說：“在中國一夜之間的行動之後，我們把秦剛大使召到白宮，就中華人民共和國（PRC）的挑釁行動與他進行交涉。”該聲明補充稱：“我們譴責中華人民共和國的軍事行動，這些行動是不負責任的，與我們維護台灣海峽和平與穩定的長期目標相悖。"

北京周四對台灣的武力展示包括向海里發射彈道導彈和在該島周圍進行軍事演習。據台方介紹，解放軍向其東北和西南沿海海域發射了11枚彈道導彈，日本官員說有5枚中國導彈落入日本的專屬經濟區(EEZ)。

報導指，白宮在召見中還向秦剛重申，希望保持所有的溝通渠道暢通，美國的“一中政策”沒有任何改變。但白宮方面也強調，拜登政府認為北京的行動是不可接受的，並將在印太地區堅持美國的價值觀。

據一位不願透露姓名的白宮官員說，這次會議是秦剛與美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）之間的會晤，該消息人士不願透露雙方私下的談話細節。

據約翰·科比介紹，白宮向秦剛強調了七國集團（G7）外長和歐盟高級代表“就維護台灣海峽兩岸的和平與穩定”發表的一份聲明，該聲明強調：“沒有任何正當理由以訪問為借口在台灣海峽開展侵略性的軍事行動。我們的議員出國訪問是完全正常、例行的行為。”

報導指，白宮還對東盟10國外長發表的相關聲明表示支持，該聲明呼籲各方緩和緊張局勢並進行對話。約翰·科比稱：“我們再次明確表示，正如我們在最高級別私下和公開所做的那樣。我們的一個中國政策沒有任何改變。我們還明確表示，美國對北京選擇的行動有所準備。”

約翰·科比補充說：“我們不會尋求也不希望出現危機。同時，我們不會被阻止在符合國際法的情況下在西太平洋的海洋和天空活動，就像我們幾十年來所做的那樣——支持台灣並捍衛一個自由和開放的印度-太平洋。”

白宮官員說，幾乎所有拜登的國家安全團隊的高級成員都曾私下裡對佩洛西的這次旅行及其時機表示過深深的保留。他們尤其擔心，因為美中關係已經很緊張，而華盛頓正在尋求中國在俄烏戰爭和其他事務上的合作。

在周四白宮的新聞發布會上，約翰·科比向媒體表示，美國正在對中方的行動作出回應。

約翰·科比說：“美國對北京選擇的行動有所準備。我們不會尋求，也不希望出現危機。同時，我們不會被阻止在符合國際法的情況下在西太平洋的海洋和天空活動，就像我們幾十年來所做的那樣——支持台灣並捍衛一個自由和開放的印度-太平洋。”

約翰·科比補充說：“為此，奧斯汀部長（Lloyd Austin）今天已經指示，‘羅納德·里根’號航空母艦（USS Ronald Reagan）及其打擊群中的艦艇將繼續駐紮在該地區，以監測局勢。我們將在未來幾周內通過台灣海峽進行標準的空中和海上過境，這也符合我們捍衛海洋自由和國際法的長期方針。”

約翰·科比說：“而且，我們將採取進一步措施，表明我們對我們在該地區的盟友的安全的承諾，這包括日本。北京的行動令台灣、我們和世界各地的夥伴都感到關切。”