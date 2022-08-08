布林肯將揭美國非洲戰略面紗?

非洲時事 / 地緣政治

美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）現已開始其任內的第二次非洲訪問行程。在本次出訪的首站南非，布林肯周一行程的看點將是在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）。他將主持兩國雙邊戰略對話。美國國務卿之後還計畫前往剛果民主共和國和盧旺達訪問。

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據本台法廣RFI法文網報導，正在南非訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）按計畫周一要在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）的大學發表演講，並與南非外長潘多爾夫人（Naledi Pandor）會晤，舉行美國與南非的雙邊戰略對話。

RFI Image Archive / Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé en Afrique du Sud le 7 août 2022, première étape d'une tournée africaine qui le conduira en République démocratique du Congo et au Rwanda. Une tournée qui vise à contrecarrer l'influence de la Russie et de la Chine sur le continent africain. REUTERS - POOL / RFI Image Archive

美國國務卿布林肯本次非洲之行為何選擇南非作為第一站？就此，位於南非約翰內斯堡（Johannesburg）的非洲美國研究中心（Centre Africain des études américaines ）的副主任M.Wekesa接受了本台法廣RFI約翰內斯堡（Johannesburg）記者克萊爾(Claire Bargelès)的採訪。

南非對烏克蘭問題的立場看法獨立 -

南非研究美國問題的這名專家分析說，自祖馬總統（Jacob Zuma）開始，南非更加靠近中國和俄羅斯。儘管，這個國家與西方，尤其是美國總是保持着良好關係。南非也是“金磚國家”（BRICS）的盟國之一。他認為，美方顧問尋求重新定義和重新啟動關係。不要忘了，南非就烏克蘭的立場是，認為俄羅斯不應該被譴責。必須找到一種外交解決辦法。布林肯應該會揭開美國非洲戰略的面紗。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Antony Blinken a visité un lieu de mémoire des émeutes de Soweto dimanche 07 août 2022. Ici, Secretary of State Antony Blinken and Antoinette Sithole, the sister of the late Hector Pieterson, right, lay a wreath at the Hector Pieterson Memorial in Soweto, South Africa, Sunday, Aug. 7, 2022. (illustration) AP - Andrew Harnik / RFI Image Archive

另外，本台法廣RFI法文網報導指出，美國國務卿布林肯08月07周日訪問了距離南非經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg）不遠的索韋托（Soweto）。南非之後，美國國務卿預計還將前往剛果民主共和國，盧旺達訪問。

RFI Carte Archive / Afrique du Sud. 存檔地圖 / 南非 RFI Carte Archive

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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