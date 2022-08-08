布林肯將揭美國非洲戰略面紗?
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美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）現已開始其任內的第二次非洲訪問行程。在本次出訪的首站南非，布林肯周一行程的看點將是在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）。他將主持兩國雙邊戰略對話。美國國務卿之後還計畫前往剛果民主共和國和盧旺達訪問。
據本台法廣RFI法文網報導，正在南非訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）按計畫周一要在南非行政首都比勒陀利亞（Pretoria）的大學發表演講，並與南非外長潘多爾夫人（Naledi Pandor）會晤，舉行美國與南非的雙邊戰略對話。
美國國務卿布林肯本次非洲之行為何選擇南非作為第一站？就此，位於南非約翰內斯堡（Johannesburg）的非洲美國研究中心（Centre Africain des études américaines ）的副主任M.Wekesa接受了本台法廣RFI約翰內斯堡（Johannesburg）記者克萊爾(Claire Bargelès)的採訪。
南非對烏克蘭問題的立場看法獨立 -
南非研究美國問題的這名專家分析說，自祖馬總統（Jacob Zuma）開始，南非更加靠近中國和俄羅斯。儘管，這個國家與西方，尤其是美國總是保持着良好關係。南非也是“金磚國家”（BRICS）的盟國之一。他認為，美方顧問尋求重新定義和重新啟動關係。不要忘了，南非就烏克蘭的立場是，認為俄羅斯不應該被譴責。必須找到一種外交解決辦法。布林肯應該會揭開美國非洲戰略的面紗。
另外，本台法廣RFI法文網報導指出，美國國務卿布林肯08月07周日訪問了距離南非經濟中心約翰內斯堡（Johannesburg）不遠的索韋托（Soweto）。南非之後，美國國務卿預計還將前往剛果民主共和國，盧旺達訪問。
.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.
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