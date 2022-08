布林肯將揭美國非洲戰略面紗?

RFI Image Archive / Afrique du Sud : Antony Blinken a visité un lieu de mémoire des émeutes de Soweto dimanche 07 août 2022. Ici, Secretary of State Antony Blinken and Antoinette Sithole, the sister of the late Hector Pieterson, right, lay a wreath at the Hector Pieterson Memorial in Soweto, South Africa, Sunday, Aug. 7, 2022. (illustration)

AP - Andrew Harnik / RFI Image Archive