海湖莊園遭FBI突擊搜查，媒體說是為阻止特朗普2024參選總統

美國總統大選

聯邦調查局（FBI）周一突然搜查了前總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園的家，並撬開一個保險箱。《紐約時報》引述兩名熟悉調查的人士話稱，搜查的重點是特朗普離開白宮時帶走的文件；這次大動作搜查，是為阻止特朗普2024年再次參選總統。

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海湖莊園遭到搜索的消息周一晚間傳出，引起媒體熱議。民主黨全國委員會法律顧問艾利亞斯(Marc Elias)在推特發文：為何這次搜查行動可能成為美國政壇的重磅炸彈？他指出：美國法典第18章2071節寫道：任何人持有政府機密文件、活動紀錄、名冊、檔案、文稿等，蓄意且以非法手段隱瞞、移除、更改、消滅、偽造或銷毀，將面臨罰款或三年以下刑責，並將因此遭到撤職，失去再度擔任任何美國公職的資格。

國家檔案館1月份發現，特朗普離任時從白宮將15個裝有政府文件、紀念品、禮物和信件的箱子，帶回海湖莊園。這些箱子里有受《總統檔案法》( Presidential Records Act)約束的文件，1978年制定的《總統檔案法》規定，某些總統級檔案必須移交國家檔案館存檔。國家檔案館表示，特朗普卸任後帶到海湖莊園的文件當中，包括有關國家安全的機密檔案。

美國有線電視新聞網（CNN）援引知情人士的消息稱，搜查於周一凌晨開始，執法人員目標集中在特朗普辦公室和個人宿舍所在區域。

CNBC電視網援引前聯邦檢察官馬里奧蒂(Renato Mariotti)的話稱，這是針對前總統的第一次此類搜查，尚不清楚是否為刑事指控的前奏。這在美國歷史上還沒有先例。