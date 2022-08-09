特朗普稱美國聯邦調查局對其海湖莊園進行突擊搜查

美國/政治/特朗普

美國前總統特朗普（Donald Trump）於當地時間周一晚間通過聲明表示，聯邦調查局當天對其位於佛羅里達州的海湖莊園進行了搜查。據美國有線電視新聞網（CNN）引述三名知情人士的話報導，美國聯邦調查局的探員依照搜查令對海湖莊園進行搜查，作為在特朗普下台後對可能被帶到當地的總統文件，包括機密文件處理情況調查的一部分。

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特朗普發表的聲明稱：“這是我們國家的黑暗時期，因為我美麗的家，位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園，目前正被一大群聯邦調查局特工圍困、突襲和佔領。像這樣的事情以前從未發生在美國總統身上。”

特朗普稱：“經過與相關政府機構的合作，這次對我家的突擊搜查沒有必要，也不合適。這是檢察機關的不當行為，是司法系統的武器化，是激進左翼民主黨人的攻擊，他們極度不希望我在2024年競選總統，特別是根據最近的民意調查，他們同樣會在即將到來的中期選舉中不惜一切代價阻止共和黨人和保守派。這樣的攻擊只可能發生在破碎的第三世界國家。”

特朗普稱：“可悲的是，美國現在已經成為這些國家之一，其腐敗程度前所未見。他們甚至闖入了我的保險箱。這和水門事件有什麼區別呢，水門事件中，特工人員闖入了民主黨全國委員會？現在，正好相反，民主黨人闖入了美國第45任總統的家。”

據了解，這次對海湖莊園的突擊搜查是在美國政客新聞網（Politico）報導，前聯邦檢察官約翰·羅利(John Rowley)律師目前正代表特朗普與美國司法部，就該部門對2021年1月6日國會山騷亂事件的調查相關的行政特權問題進行會談後數小時進行的。

據CNN報導，FBI探員在執行搜查令時，特朗普本人不在佛羅里達。據一位熟悉此事的消息人士說，搜查是在當地時間周一清晨開始的，執法人員似乎集中在海湖莊園俱樂部中特朗普的辦公室和個人起居所在的區域。

美國司法部拒絕向CNN發表評論，白宮也是如此。一位白宮官員說，白宮沒有收到關於搜查的通知。美國司法部有兩項已知的與特朗普有關的正在進行的調查，一項是關於2020年總統大選和國會山騷亂事件，另一項涉及機密文件的處理問題。

據一位熟悉此事的消息人士說，今年4月和5月，特朗普在海湖莊園的助手接受了聯邦調查局的面談，作為調查總統文件處理情況的一部分。