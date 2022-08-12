美中首腦據報或於11月在東南亞舉行面對面會談

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據《華爾街日報》8月12日引述熟悉籌備工作的消息人士的話報導，中國官員正在制定中國領導人習近平11月訪問東南亞，並與美國總統拜登（Joe Biden）舉行面對面會談的計畫。報導稱，這將是習近平近三年來的首次國際訪問，也是在拜登就任總統後雙方的首次面對面會談。

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報導指，參與籌備工作的官員說，預計習近平將在中共二十大結束後，或出席11月15日至16日在印度尼西亞巴厘島舉行的二十國集團(G20)領導人峰會。官員們說，在參加了巴厘島的會議後，習近平預計將前往泰國首都曼谷，出席定於兩天後舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。這些消息人士說，準備工作的一部分是為習近平和拜登在這兩個峰會之一的間隙進行可能的會晤做準備，這些準備工作仍處於早期階段，可能會有所變化。

中國外交部在回答《華爾街日報》就中方領導人潛在行程計畫的提問表示：“中國支持印度尼西亞和泰國作為兩個會議的東道主，並願意與各方合作，推動會議取得積極成果。”白宮方面則拒絕發表評論。一位白宮官員說，美中兩國領導人在最近的通話中討論了可能的面對面會談，並同意讓他們的團隊跟進以理清具體細節。這位官員拒絕提供關於時間或地點的細節。

報導指，習近平最近一次參加外訪活動是2020年1月對緬甸進行的國事訪問。今年，他曾短暫前往香港，參加在當地舉行的慶祝香港回歸25周年的紀念活動。消息人士表示，如果這次旅行真的發生，預計習近平將對東南亞地區其他國家進行國事訪問，並親自會見到訪國家的領導人，這是為保持雙邊關係並與他們重建個人聯繫的更廣泛努力的一部分。

消息人士補充說，這樣的訪問還將幫助展示中國對東南亞地區的關注，美國已經在那裡推動制衡中國的影響力。為了對抗中方的影響力，拜登於今年5月在白宮舉行了美國東盟特別峰會，他在會議期間宣布了美國對該地區約1.5億美元的新投資計畫，包括綠色能源基礎設施、安全和早期疾病檢測等領域。

美國國務卿布林肯上周（Antony Blinken）在柬埔寨與東盟10國的外長進行會晤時表示，美方決心“深化和加強”與該地區國家的夥伴關係。