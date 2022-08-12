搜查令顯示：特朗普或因違反間諜法而受到調查

美國/政治/司法

《紐約時報》和政客新聞網（Politico）等媒體報導，據8月12日新解封的一份搜查令顯示，美國聯邦調查人員正在調查前總統特朗普可能違反《間諜法》（the Espionage Act）等三項聯邦罪名的行為。目前還沒有人被指控犯罪。

廣告 繼續瀏覽後續

根據《紐約時報》獲得的一份搜查令副本顯示，FBI調查人員從特朗普在佛羅里達州的住所海湖莊園移出的文件清單包括標為“最高機密”的材料，該類文件只允許在安全的政府設施中查看。

報導稱，執行搜查令的聯邦特工這樣做是為了調查與違反《間諜法》有關的潛在罪行。該法規定，未經授權保留可能損害美國或幫助外國對手的國家安全信息是非法的；一項美國聯邦法律規定，銷毀或隱藏文件以妨礙政府調查是犯罪行為；以及另一項與非法移除政府材料有關的法規。

《華爾街日報》稍早報導了搜查令的部分內容和附帶從海湖莊園提取的物品清單。FBI特工在8日對特朗普的海湖莊園的搜查中發現並帶走了11套涉密文件。

《華爾街日報》的報導稱，清單中提到了一套標有“Various classified/TS/SCI的文件”，這些縮寫指的是“各種機密/最高機密/敏感信息隔離設施”文件。清單還指出，FBI特工收集了四套“最高機密”文件，三套“秘密”文件和三套“機密”文件。該清單沒有提供關於文件內容的更多細節。

這些物品清單伴隨着一名聯邦法官簽發的搜查和扣押令，作為美國司法部公開搜查令和一些輔助材料的一部分而被公布。《紐約時報》發給特朗普的律師的電話和短信沒有得到立即回復。

政客新聞網的報導稱，搜查令顯示，美國聯邦執法部門正在調查特朗普刪除或銷毀記錄、妨礙司法公正和違反《間諜法》的行為——這可能包括間諜活動以外的罪行，例如拒絕應要求歸還國家安全文件。根據這些法規定罪可導致監禁或罰款。

搜查令的披露是在特朗普公開確認法院授權FBI特工搜查其海湖莊園住所的四天後進行的，不少共和黨人就此對FBI進行了猛烈的批評。但今次被公布的搜查令中的細節強調了調查的嚴重性，對一位前總統不當處理國家涉密文件的空前調查。

特朗普自周一以來一直強調，他已經與美國國家檔案館和FBI的調查人員合作了幾個月，這次突擊搜查是不必要的升級。但是，經過幾輪談判，美國國家檔案館收回了材料，聯邦調查人員卻認為特朗普沒有歸還他所擁有的一切相關文件。

由佛羅里達南區聯邦地區法院法官萊因哈特（Bruce Reinhart）於8月5日簽署的搜查令顯示，有幾十件物品被扣押，其中大部分以模糊的術語描述，如“皮裝文件盒”、“照片夾”和“手寫便條”。清單上的其他物品表明存在涉密材料，將它們描述為 “雜項最高機密文件”和“雜項機密文件”。

當地時間周五下午3點後不久，美國司法部證實，特朗普的律師不會反對公開發布搜查令和基本接收材料，這些材料已經在互聯網等媒介上開始廣泛流傳。

據美國有線電視新聞（CNN）的報導，在被公布的搜查令中確定了美國司法部在調查中所關注的三項聯邦罪行。它們包括：“違反《間諜法》的行為；妨礙司法公正；對政府記錄的犯罪處理。”列入這些罪行表明美國司法部在搜查中收集證據時有可能調查這些罪行。目前還沒有人被指控犯罪。