FBI特工從海湖莊園拿走11套涉密文件，包括最高機密級別文件

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《華爾街日報》8月12日報導指，據該報記者查閱的文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）特工在8日對前總統特朗普的海湖莊園的搜查中發現並帶走了11套涉密文件，其中包括一些被標為“最高機密”的文件，這些文件只能在美國政府的特殊設施中存放。

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從海湖莊園中取出的物品清單顯示，FBI特工拿走了大約20箱物品、裝訂成冊的照片、一張手寫便條和特朗普特赦其盟友羅傑·斯通（Roger Stone）的行政命令。在這三頁的清單中，其還包括有關“法國總統”的信息。這份清單包含在一份長達七頁的文件中，其中還包括佛羅里達州一名聯邦地方法官對海湖莊園簽發的搜查令。

報導指，清單中提到了一套標有“Various classified/TS/SCI的文件”，這些縮寫指的是“各種機密/最高機密/敏感信息隔離設施”文件。清單還稱，FBI特工收集了四套最高機密，三套秘密文件和三套機密文件。該清單沒有提供關於文件內容的更多細節。

報導提及，特朗普的律師認為，前總統在離任前使用了行政權力來解密這些材料。雖然總統有權力解密文件，但美國聯邦法規規定了解密的相關程序。特朗普本人在周五發表的一份聲明中說：“他們（執法人員）隨時都可以得到它，這包括很久以前。”聲明補充說：“他們所要做的就是提出要求。”

由佛羅里達南區聯邦地區法院法官萊因哈特（Bruce Reinhart）簽署的搜查和扣押令顯示，FBI特工試圖搜查“45任（總統）辦公室”，以及“所有儲藏室和房舍內所有其他由（前總統）及其工作人員使用或可使用的、可存放箱子或文件的房間或區域，包括莊園內的所有結構或建築。”

根據該文件，FBI特工沒有尋求進入搜查海湖莊園會員的私人客房。據熟悉調查過程的人說，特朗普和他的團隊沒有宣誓口供，宣誓口供將提供有關FBI調查的更多細節。一份宣誓口供將解釋政府收集了哪些證據，包括證人，並描述調查人員為什麼認為可能發生了犯罪。特朗普的律師要求對從海湖莊園搬走的東西有一個更具體的說明。

據了解，美國政府有三個主要的保密級別。按升序排列，這些級別是“機密”（confidential）、“秘密”（Secret）和“最高機密”（Top Secret）。它們旨在反映一份文件的基本內容被認為有多敏感，這意味着違反更高的分類級別可能會對美國國家安全造成更大的損害。

敏感信息隔離設施（SCI）文件通常保留給軍隊、有特殊許可的文職人員和在敏感信息設施中工作的承包商，包括那些負責敏感信息設施安全的人員。熟悉此事的人說，隨着調查的深入，熟悉海湖莊園所儲存文件的人告訴調查人員，除了他們在1月和6月已經收到的文件外，該處可能還有更多敏感文件。目前還不知道存放在海湖莊園的文件是什麼時候到達當地的，是在特朗普擔任總統期間還是在他離任時。

熟悉討論情況的人士說，美國現任司法部長梅里克·加蘭（Merrick Garland）和FBI官員就是否回應對搜查的批評以及透露多少信息商討了好幾天。加蘭最終決定讓司法部的工作成果進行自我辯護，並指示該部門要求解封對海湖莊園的搜查令。

在美國，有數百萬人持有某種級別的許可，允許他們接觸涉密文件，但能接觸到“最高機密”級別的人要少得多。雖然情報機構可以將信息解密並向公眾發布，但這樣做的過程往往很慢，而且可能需要多個情報機構簽字確認。

在任總統通常有權單方面解密他或她選擇的任何材料，但這種特權很少被使用。特朗普在任職期間有時確實披露了機密信息，包括他在推特上發布了一張顯示伊朗太空設施受損的監視衛星圖像。

雖然總統有權力解密文件，但美國聯邦法規規定了相關的解密程序。華盛頓杜利·閏奇律師事務所的國家安全專業律師邁耶（Dan Meyer）說，必須遵守這些規則，解密才能具有法律效力。

據了解，美國司法部有兩項已知的與特朗普有關的正在進行的調查，一項是關於2020年總統大選和國會山騷亂事件，另一項涉及機密文件的處理問題。