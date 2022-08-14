俄外交官：若美國沒收俄國資產，將永久損害雙邊關係

俄羅斯/美國/烏克蘭

俄羅斯外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）在接受塔斯社採訪時表示，美國的任何可能查扣俄國資產的行動，都將徹底破壞美俄雙邊關係。他並稱，俄羅斯若被指定為“支持恐怖主義國家”，美俄關係將嚴重受損，甚至中斷。

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報導指，達爾奇耶夫被問及俄方是否正在考慮降低莫斯科和華盛頓之間外交關係的可能性。達爾奇耶夫回答稱：“我不想在目前的動蕩局勢中對什麼是可能的，什麼是不可能的進行假設性猜測，因為以美國為首的西方人在外交實踐中踐踏了國際法和絕對禁忌。”

達爾奇耶夫補充稱：“在這種情況下，我想提及美國國會目前正在討論的宣布俄羅斯為‘支持恐怖主義的國家’的立法倡議。如果通過，這意味着華盛頓將不得不踏上不歸路，對雙邊外交關係造成最嚴重的附帶損害，直至降低甚至斷絕關係。”他表示，“美國方面已經受到警告。”

據政客新聞網（Politico）7月20日報導，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已向國務卿布林肯（Antony Blinken）施壓，要求其將俄羅斯指定為“支持恐怖主義國家”。佩洛西警告說，如果布林肯不照做，國會將付諸實現。

美國國會將給另一個國家貼上“支持恐怖主義國家”標籤的權力交給了國務卿。不過，議員們可以通過國會立法，在無需徵求國務卿同意的情況下作出這一指定，從而自行向俄羅斯總統普京進一步施壓。

據美國有線電視新聞網（CNN）8月7日報導，一對兩黨參議員呼籲拜登政府指定俄羅斯為“支持恐怖主義國家”，以回應其對烏克蘭的入侵，並表示他們將推動國會通過一項相關立法，無論該法案是否得到總統拜登的支持。

根據美國國務院的說法，“支持恐怖主義國家”的指定“牽涉到其他制裁法律，這些法律懲罰與國家資助者進行某些貿易的個人和國家”，這意味着美國可能不得不擴大其制裁範圍，而不是對俄羅斯經濟的特定部門進行制裁。目前美國指定的四個“支持恐怖主義國家”是——古巴、朝鮮、伊朗和敘利亞。

此外，自今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，數十個國家參與了對普京當局發動史無前例的經濟、金融與外交制裁，包括凍結在2月24日前價值近6400億美元的約半數俄國黃金與外彙儲備。

包括歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等西方高官已建議查扣這些遭凍結的俄國儲備金，以協助烏克蘭日後重建的經費。

達爾奇耶夫在採訪中表示：“我們警告美國人，這種行動的有害後果將永久損害雙邊關係，這既不符合他們的利益，也不符合我們的利益。”