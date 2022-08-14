澳籍記者成蕾被拘兩周年 澳外長：我們將繼續為她的利益和福祉辯護

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澳大利亞外交部長黃英賢8月13日發表聲明稱，“我們將繼續支持成女士和她的家人，並為成女士的利益和福祉辯護。”2020年8月14日，澳洲政府接獲中國官方通知，澳籍公民成蕾被拘留。

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2022年3月31日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上介紹稱，當天，北京市第二中級人民法院一審不公開開庭審理了澳大利亞籍被告人成蕾為境外非法提供國家秘密一案，成蕾及其辯護律師到庭參加訴訟，目前案件正在審理過程當中，法院將擇期宣判。

法新社記者在中國外交部8月12日的例行記者會上提問稱：“明天是澳大利亞籍記者成蕾被拘留兩周年。我們了解到，她的案子在今年早些時候開庭審理。該案是否已經作出了判決？結果是什麼？她是否已被判刑？”

主持當天記者會的汪文斌回答稱：“目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權。”

就曾擔任中國官媒CGTN記者的成蕾被拘留兩周年一事，澳洲外長黃英賢周六發表聲明稱：“今天是澳大利亞公民成蕾在中國被拘留的兩周年。今天，我們對成女士的家人表示同情，包括她的兩個年幼的孩子，自從她被拘留以來，她就沒有與他們聯繫過。”

黃英賢表示：“2022年3月31日，成女士在北京面臨非公開審判。她還沒有得知結果。自2020年8月成女士被拘留以來，澳大利亞政府一直呼籲按照國際規範，滿足司法、程序公正和人道待遇的基本標準。我們將繼續支持成女士和她的家人，並為成女士的利益和福祉辯護。”