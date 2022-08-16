特朗普稱FBI從海湖莊園拿走了他的三本護照

美國/政治/司法

美國前總統特朗普（Donald Trump）8月15日通過其自創社交媒體平台“Truth Social”表示，聯邦調查局（FBI）特工日前在對他的海湖莊園住所進行突擊搜查時拿走了他的三本護照，其中包括一本過期的護照。美國司法部的一名官員稍後向媒體澄清，被拿走的特朗普護照不在FBI手中並得到歸還。特朗普發言人布多維奇(Taylor Budowich)則對此予以否認。

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特朗普周一在他的社交媒體平台“Truth Social”上寫道：“哇！在突襲海湖莊園時，他們偷走了我的三本護照（其中一本已經過期），以及其他所有東西。這是對政治對手的攻擊，其程度在我國從未見過。第三世界！”

據美國哥倫比亞廣播公司和美國全國廣播公司記者報導，司法部的一名官員表示，屬於前總統特朗普的護照不在FBI手中，並且已經被歸還。美國司法部官員還表示，如果FBI在海湖莊園的搜查過程中檢索到搜查令中未包含的任何物品，這些物品將被歸還。

特朗普發言人布多維奇(Taylor Budowich)隨後通過其個人推特發布了疑似來自司法部官員當天的電郵截圖。該郵件內容顯示，美國司法部獲得了特朗普的三本護照，其中兩本已經過期，一本是仍在有效期之內的他的外交護照。該部門為此已經通知了特朗普的律師，並正在將這些護照加以歸還。

據政客新聞網（Politico）當天報導，儘管這位前總統的辦公室沒有宣布即將前往他的任何度假地，但多位熟悉計畫的人士表示，特朗普一直在積極準備不久後對英國的訪問。雖然最終的細節還沒有確定下來，但當地官員已經在預期中加強了安全措施，當地的政治家們也在請願，希望他不要來。

據了解，特朗普一直想在今年夏天晚些時候訪問英國，在他那裡的高爾夫俱樂部中度過一段時間。