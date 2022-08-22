福奇宣布將在12月卸任公職並不退休：離職的決定是“苦樂參半”

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美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID) 所長、NIAID免疫調節實驗室主任、白宮首席醫療顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）8月22日發表聲明宣布，他將在12月份卸任。美國總統拜登（Joe Biden）隨後發表聲明，對福奇多年來的政府服務表示感謝。

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現年81歲的福奇自1984年起擔任美國國家過敏症和傳染病研究所所長，服務過自里根總統以來的7任美國總統。福奇周一通過聲明表示，“我今天宣布，我將從國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長和NIAID免疫調節實驗室主任的職位以及拜登總統的首席醫學顧問職位上卸任。我將於今年12月離開這些職位，去追求我職業生涯的下一個篇章。”

福奇稱：“在這麼多年的時間裡，在這麼多的科學和公共衛生挑戰中，能夠領導NIAID這個非凡的機構，是我一生的榮幸。我為我們取得的許多成就感到非常自豪。在我自己的實驗室，在NIAID，在美國國立衛生研究院（NIH）和其他地方，我與無數有才華和有奉獻精神的人一起工作，並向他們學習。我向他們表達了我永恆的敬意和感激之情。”

福奇指出：“在過去的38年裡，作為NIAID主任，我非常榮幸地在七位美國總統手下工作並為他們提供建議，從里根總統開始，在新出現和重新出現的傳染病威脅方面，包括艾滋病毒/艾滋病、西尼羅河病毒、炭疽襲擊、大流行性流感、各種禽流感威脅、埃博拉和寨卡等等，當然還有最近的新冠病毒大流行。我特別自豪的是，從拜登總統執政的第一天起就擔任了他的首席醫學顧問。”

福奇表示：“雖然我正在從我目前的職位上卸任，但我並沒有退休。經過50多年的政府服務，我計畫在我對自己的領域仍有如此多的精力和熱情時，追求我職業生涯的下一個階段。我想利用我作為NIAID主任所學到的知識，繼續推動科學和公共健康，並激勵和指導下一代科學領袖，幫助他們為世界面對未來的傳染病威脅做好準備。”

福奇稱：“在未來的幾個月里，我將繼續為我目前的職責投入全部精力、熱情和承諾，並幫助研究所為領導層的過渡做好準備。美國國立衛生研究院由世界上一些最有才華的科學家提供服務，我毫不懷疑，我將把這項工作交給非常有能力的人。由於科學的力量以及對研究和創新的投資，世界已經能夠對抗致命的疾病並幫助拯救全球的生命。我為能夠參與這項重要的工作而感到自豪，並期待着在未來幫助繼續這樣做。”

拜登當天通過聲明表示：“在我擔任副總統期間，我與福奇博士在美國應對寨卡和埃博拉病毒方面密切合作。我了解到他是一位盡職盡責的公務員，也是一位在我們一些最危險和最具挑戰性的公共衛生危機的最前沿磨練了幾十年的智慧和洞察力的穩健之士。”

拜登稱：“當需要建立一個團隊來領導我們的新冠疫情應對措施時，事實上，在我作為當選總統的第一個電話中，我立即要求福奇博士延長他作為我的首席醫學顧問的服務期限，以處理我們國家面臨的新冠疫情危機。在這個角色中，我可以在一天中的任何時候打電話給他，徵求他的意見，因為我們已經處理了這個一代人中唯一的一場大流行病。對這項工作的承諾是堅定不移的，而且他以無與倫比的精神、精力和科學誠信來完成這項工作。”

拜登表示：“隨着他離開美國政府的職位，我知道美國人民和整個世界將繼續受益於福奇博士的專業知識，無論他接下來做什麼。無論你是否見過他本人，他的工作已經觸動了所有美國人的生活。我對他的公共服務表示最深切的感謝。美國因為他而變得更強大、更有韌性、更健康。”

福奇周一在採訪中向政客（Politico）新聞網表示，離開政府職位是“苦樂參半”，但他也對接下來的工作感到興奮。“我現在宣布辭職的原因，是因為儘管我已經81歲了，但我認為我是一個相當年輕的人，81歲了，我堅信，只要我有興奮，有精力，有激情，有健康，謝天謝地，能夠在我職業生涯的下一個階段或幾年做一些別的事情，我對此感到興奮，”福奇說。

據一位拜登政府高級官員說，儘管福奇已經向朋友和同事們發出了今年卸任計畫的信息，但實際宣布的時間在白宮內部被嚴格控制，甚至讓一些高級衛生官員感到驚訝。福奇說，在周一宣布之前，他與總統拜登進行了長時間的交談。

自新冠疫情爆發後，由於病毒起源至今仍未有定論，不少共和黨人要求對福奇是否扮演任何相關作用進行調查。特別是隨着美國中期選舉的臨近，民主黨選情不被看好，不少共和黨人誓言要在中期選舉贏得多數後傳喚福奇去國會作證。

眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）周一發表聲明稱：“兩年多來，國會民主黨人拒絕就新冠病毒的起源，或我們的政府可能在財務上參與‘功能增益’研究舉行一次聽證。當眾議院共和黨人明年取得多數席位時，這種情況將會改變。很高興知道，隨着他的退休，福奇博士將有充足的時間出現在國會，並在宣誓後分享他對武漢實驗室的了解，以及在他的監督下不斷變化的指導，導致錯誤的任務被強加給美國人。”