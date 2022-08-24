美國轟炸在敘利亞境內伊朗支持的民兵營

美國/伊朗/敘利亞

美國目前在敘利亞保持數百名兵力，與庫爾德人等組成聯合軍事力量

美國軍方表示周二轟炸了在敘利亞東部伊朗支持的民兵訓練營，摧毀一些軍用設施，但沒有說明是否造成人員傷亡。

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美國陸軍中東中央司令部軍方發言人喬·布奇諾上校今天在新聞稿中說，周二美軍轟炸了在敘利亞東部代爾祖爾省的一個由伊朗革命衛隊支持的民兵訓練營，摧毀多處設施。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍方一支意識形態武裝力量，美國將其列入恐怖組織黑名單。

喬·布奇諾上校指出本次美軍主動採取軍事行動旨在保護美國軍隊和盟友夥伴免受攻擊，避免軍事行動升級而造成更多傷亡。

此前8月15日美國駐敘利亞軍事基地附近發生無人機襲擊美國領導的反聖戰聯盟事件，沒有造成人員傷亡。

這位美國陸軍中東中央司令部軍方發言人隨後向美國有線新聞電視網證實本次美軍轟炸行動摧毀9個儲存武器庫。

目前敘利亞官方沒有證實本次美軍轟炸行動。

美國目前在敘利亞保持數百名兵力，與庫爾德人等組成聯合軍事力量，主要駐紮在敘利亞東部油田地區，旨在打擊伊拉克和敘利亞境內“伊斯蘭國”的殘餘勢力。

在美軍執行本次轟炸行動的當天，伊朗官方宣布伊朗伊斯蘭革命衛隊一名將領兩天前在敘利亞執行任務時陣亡，但沒有公布更多細節。

伊朗表示是應大馬士革邀請，在敘利亞部署軍隊，並且擔任顧問工作。