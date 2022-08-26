到訪阿爾及利亞 馬克龍宣布兩國將成立歷史問題審視委員會

法國/阿爾及利亞/政治

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月25日在到訪阿爾及利亞首都阿爾及爾時表示，他希望法阿兩國關係能翻開“新的一頁”，包括開展關於殖民和獨立戰爭歷史的聯合記憶工作。馬克龍在當地時間周四晚宣布將成立一個由法國和阿爾及利亞歷史學家組成的關於殖民和阿爾及利亞戰爭的委員會。馬克龍說，這個委員會應該允許“在沒有禁忌的情況下審視整個歷史時期，從殖民化開始到解放戰爭，這對我們來說是決定性的。”

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馬克龍周四開啟了對阿爾及利亞為期三天的訪問。他在當晚與阿爾及利亞總統阿卜杜勒-馬吉德·特本（Abdelmadjid Tebboune）出席新聞發布會時表示：“我們有一個共同的過去，它是複雜的、痛苦的，它有時使我們無法着眼於未來。"馬克龍呼籲，雙方以“極大的謙遜態度”來面對兩國間的這段歷史。

馬克龍說：“我們沒有選擇過去，我們繼承了它，它是連在一起的，我們必須正視過去，承認它，但我們有責任為我們自己和我們的年輕人建設我們的未來。”

馬克龍藉此機會宣布成立一個“歷史學家混合委員會，開放我們的檔案，使我們能夠審視整個歷史時期，這對我們來說是決定性的，從殖民化開始到解放戰爭”。他補充說，該委員會必須做到“沒有禁忌，願意自由地、歷史地、充分地利用我們的檔案進行工作。”

馬克龍說，雙方還將啟動一個聯合“初創企業孵化器”項目，強調兩國在數字領域培養人才。他還建議“制定電影創作和工作室的（聯合）方案”，以及開展在這些專業的培訓。馬克龍指出：“除非有未來的故事，否則就沒有未來。”

關於法國向阿爾及利亞人發放簽證的微妙問題，馬克龍提到願意為“解決最敏感安全問題”的共同工作。他亦指，但這些討論將“不妨礙為我們的藝術家、我們的運動員、我們的企業家、我們的學者、我們的科學家、我們的協會、我們的政治領導人調動一個選定的流動性，使我們能夠建立更多的共同項目”。

最後，馬克龍向馬吉德·特本討論了烏克蘭問題，並呼籲阿爾及利亞將“結束烏克蘭戰爭作為一項共同事業”，因為阿爾及利亞一直沒有譴責俄羅斯的入侵，並且仍然是莫斯科的親密夥伴。

馬克龍堅稱：“這場危機，由俄羅斯發動的這場戰爭所導致的所有危機，無論是人道主義危機、外交危機、糧食危機還是能源危機，都深刻地破壞了整個地球的穩定，特別是非洲大陸，帶來了短缺的風險，我認為我們的責任也是要共同應對這些危機。”

在向媒體發表的聲明中，馬吉德·特本對雙方間“令人鼓舞的會談結果”表示歡迎，並稱這使得 “有希望的前景被勾勒出來”。阿爾及利亞總統強調，巴黎和阿爾及爾決心“向前邁進”，並“加強努力，加強兩國之間的關係”。

馬吉德·特本提到了幾個兩國政府間委員會的重新啟動，包括高級別委員會（CHN）、法國-阿爾及利亞聯合經濟委員會、阿爾及利亞-法國戰略對話委員會以及加強雙方的高級別訪問，還計畫“加強各個層面的合作和貿易往來”。

阿爾及利亞總統補充說，兩位領導人之間的會晤也是“一個討論區域和國際層面共同關心的安全和政治局勢的機會”。馬吉德·特本說：“我們交換了意見，特別是關於利比亞、馬里、薩赫勒和西撒哈拉的局勢，這需要共同努力來鞏固該地區的穩定。”