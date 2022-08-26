選舉看好的意大利極右領袖也聲稱要限制中國擴張

烏克蘭

意大利9月25日將舉行提前議會選舉，該國極右翼政黨 “意大利兄弟”（Fratelli d'Italia）目前的民意優勢受到關注，該黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）被認為將成為下任總理，並帶領保守聯盟執政。梅洛尼25日接受媒體專訪表示：她若當選，將持續軍援烏克蘭，並限制中國在意大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與“一帶一路”計畫。

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中央社報道：梅洛尼在25日刊登的專訪中指出，新上任的總理將面臨快速變動的國際政治局勢，包括俄羅斯與中國雙雙挑戰西方國家。她強調，在她的領導之下，意大利不會成為西方聯盟的“脆弱環節”。梅洛尼說，“烏克蘭是冰山一角，這衝突的真正目的是企圖改寫世界秩序。俄羅斯目前聲量比較大，而中國比較安靜，但它的穿透力正抵達各個角落”。

2019年，意大利成為接受中國一帶一路倡議的歐洲國家，當年中共總書記習近平訪意期間與時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署協議但迄今幾乎沒有成效。梅洛尼因此表示，她並不指望持續這個計畫。她直言：“我沒有促成中國在意大利或歐洲擴張的政治意願”，她還點名反對歐洲推動電動交通工具，而該政策將有利於電動車電池製造大國中國。

在烏克蘭方面，梅洛尼自稱在俄烏戰爭中是烏克蘭的堅定支持者，她沒有拋棄目前支持烏克蘭的想法，但她的兩大主要政治盟友 —“聯盟黨”（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和意大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi） 都曾質疑過軍援基輔的決定。

據報道：極右翼“意大利兄弟黨”最早是由二戰獨裁者墨索里尼的支持者所成立。梅洛尼青少年時期參與政治活動，讚揚墨索里尼為“好政治家”的影片被翻出。對此，梅洛尼向路透社表示，她的想法從90年代就已經改變，並指責批評者不負責任，散布沒有根據的恐慌。有歐洲和法國媒體認為：如果梅洛尼與意大利力量黨和極右聯盟中的貝盧斯科尼結盟獲勝，將帶來意大利政治的黑暗時期。

移民議題為這次意大利大選主要焦點之一。自2011年起，每年有超過80萬名移民抵達意大利，其中大多是從北非乘船而來。梅洛尼希望意大利與土耳其一樣，由歐盟支付費用安置難民，避免他們進入歐洲。

“意大利兄弟黨”對歐盟的態度曾經歷180度大轉變。直至2014年，該黨還呼籲歐洲單一貨幣解散，而今卻擁護意大利完全加入歐盟整合。但梅洛尼認為：過去意大利政府大多聽令於布魯塞爾，而她會採取更有力的途徑。