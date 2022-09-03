日本欲加緊量產射程可達中朝的中遠程導彈

日本/軍事

臨近年底，日本各省廳正在全面準備下一財政年度的預算。上個月 31 日，防衛省決定了2023財年預算請求金額，預算總額達到史上最高，為5兆5,947億日元，在這以上還提出了100項不表示金額，用來強化防禦能力的 “要求事項”。

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雖然按照日本的和平憲法（日本憲法第9條）規定，防衛省將數額還控制在GDP 的 1% 左右，但自民黨呼籲在 5 年內大幅增加軍費，達到北約國家的GDP 2% 以上。

日本方面認為，由於俄羅斯入侵烏克蘭和中國對台灣施加軍事壓力等情況，日本周邊的安全保障環境發生了重大變化。

在目前的預算要求中，防衛省已要求開始量產改進型“12型地對艦導彈”，射程約1000公里，並開始量產一種難以攔截的“海島防禦高速滑翔導彈”，在這兩項計畫都將採用一種不同尋常的方法推進，也就是在研發的同時開始大規模生產。

關於以超過音速五倍飛行的“高超音速導彈”，也將不待發動機等個別部件和技術完成，就開始研究主體，到2031年完成研製的。配備宙斯盾系統的艦艇將取代已在秋田縣和山口縣部署的陸基攔截導彈系統“陸基宙斯盾”，通過優先採購發動機，將通常建造工期從五年縮短至四年，首艘艦艇將於2027財年年底前投入使用。

之所以進行如此緊迫的開放，是因為日本認為中國在地射導彈方面的能力上已經超越美國。

據說中國有大約900枚射程1000到5500公里的彈道導彈可以打到日本，但日本還沒有部署類似射程的導彈，防衛省危機意識強烈，稱“日本和中國的導彈能力存在很大差距，給了對方可乘之機”。

防衛省希望量產具有防區外防禦能力的導彈，並把這一計畫提前3年，當敵人發射導彈時，可以從敵人導彈的射程外對敵人進行攻擊。防區外防禦能力可以攻擊敵方基地，也是為了預防敵人登陸偏遠島嶼。如果實現這一點，日本的防衛系統將進入新時代，與美國和韓國的合作將變得更加重要。此外，日本希望擁有全面的導彈防空能力，配備具有迎擊能力的高超音速導彈，還將引進攻擊型無人機。