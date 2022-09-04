非洲之角 / 地緣政治

美國特使再度抵訪非洲之角

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RFI Image Archive / Ethiopie : La guerre civile a connu un nouveau tournant cette semaine avec l’entrée dans ce conflit de l’Érythrée au Tigré, contre les insurgés tigréens du TPLF. Ici, un combattant du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), à la périphérie de la ville de Hawzen. (illustration) 存檔圖片 / 埃塞俄比亞：提格雷戰火再燃，厄立特里亞捲入。
RFI Image Archive / Ethiopie : La guerre civile a connu un nouveau tournant cette semaine avec l’entrée dans ce conflit de l’Érythrée au Tigré, contre les insurgés tigréens du TPLF. Ici, un combattant du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), à la périphérie de la ville de Hawzen. (illustration) 存檔圖片 / 埃塞俄比亞：提格雷戰火再燃，厄立特里亞捲入。 © AP - Ben Curtis / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
7 分鐘

美國新任非洲之角(SEHOA)事務特使邁克爾·哈默（Mike Hammer）於09月04日星期天再度出訪提格雷戰火又燃的埃塞俄比亞。他預計在這一地區停留10來天，至09月15日。哈默此前是美國駐剛果民主共和國（RD Congo）的大使。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2022年06月01日對外宣布，委任哈默接管非洲之角特使一職，負責索馬里（Somalie）、吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亞（Éthiopie）和厄立特里亞（Érythrée）四國。美國特使哈默上一次出訪非洲之角是在一個月前的7月底至8月初。

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據本台法廣RFI法文網報道，埃塞俄比亞北部地區的戰火仍在危險地燃燒着。這個國家的內戰在本周出現了新狀況。鄰國厄立特里亞參戰，打擊反叛武裝提格雷人民解放陣線（TPLF）。面對這一衝突有再次惡化的風險，國際社會嘗試予以周旋。美國現已派出其非洲之角特使(SEHOA)趕赴亞的斯亞貝巴。

美國新任特使重返戰火肆虐的埃塞俄比亞 -

本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）於2022年09月03日周六晚發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，美國特使邁克爾·哈默（Mike Hammer）在8月初上一次訪問當地時，曾分別會晤了埃塞俄比亞政府和提格雷人民解放陣線（TPLF）。衝突雙方的立場當時已經趨於一同坐到談判桌邊。

Image RFI Archive - USA - Mike Hammer
RFI Image Archive / Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique (Photo d'archive) 存檔圖片 / 美國：非洲之角(SEHOA)特使邁克爾·哈默（Mike Hammer） AFP - ORLANDO SIERRA / RFI Image Archive

一個月後，美國特使哈默重返這裡。他抵達一個如今已處於全面戰爭之中的埃塞俄比亞。戰火施虐已經持續了十天之久。人道主義停火已經完全遭到破壞。有數據顯示，兩周以來，提格雷周邊地區爆發的衝突已造成數以千計的受害者。

美國國務卿批評厄立特里亞在提格雷參戰 -

美國特使哈默赴埃塞俄比亞，旨在尋求全面停止敵對活動。美國國務卿布林肯已經表態，譴責厄立特里亞捲入提格雷衝突。

Image rfi carte - Ethiopie - Erythrée
RFI Carte Archive / la Corne de l’Afrique : Ethiopie - Erythrée. 存檔地圖 / 非洲之角: 埃塞俄比亞和厄立特里亞。 RFI Carte Archive

本台法廣RFI法文網報道表示，就提格雷衝突這一危機，西方夥伴國與非洲聯盟（UA）的努力至今未果，沒能促成雙方坐到一起。法國批評非盟（UA）選擇的調停人、尼日利亞前總統奧盧塞貢·奧巴桑喬在解決提格雷危機中的有效性。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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