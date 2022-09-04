美國特使再度抵訪非洲之角

非洲之角 / 地緣政治

美國新任非洲之角(SEHOA)事務特使邁克爾·哈默（Mike Hammer）於09月04日星期天再度出訪提格雷戰火又燃的埃塞俄比亞。他預計在這一地區停留10來天，至09月15日。哈默此前是美國駐剛果民主共和國（RD Congo）的大使。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2022年06月01日對外宣布，委任哈默接管非洲之角特使一職，負責索馬里（Somalie）、吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亞（Éthiopie）和厄立特里亞（Érythrée）四國。美國特使哈默上一次出訪非洲之角是在一個月前的7月底至8月初。

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據本台法廣RFI法文網報道，埃塞俄比亞北部地區的戰火仍在危險地燃燒着。這個國家的內戰在本周出現了新狀況。鄰國厄立特里亞參戰，打擊反叛武裝提格雷人民解放陣線（TPLF）。面對這一衝突有再次惡化的風險，國際社會嘗試予以周旋。美國現已派出其非洲之角特使(SEHOA)趕赴亞的斯亞貝巴。

美國新任特使重返戰火肆虐的埃塞俄比亞 -

本台法廣RFI通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）於2022年09月03日周六晚發自亞的斯亞貝巴（Addis-Abeba）的消息說，美國特使邁克爾·哈默（Mike Hammer）在8月初上一次訪問當地時，曾分別會晤了埃塞俄比亞政府和提格雷人民解放陣線（TPLF）。衝突雙方的立場當時已經趨於一同坐到談判桌邊。

RFI Image Archive / Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique (Photo d'archive) 存檔圖片 / 美國：非洲之角(SEHOA)特使邁克爾·哈默（Mike Hammer） AFP - ORLANDO SIERRA / RFI Image Archive

一個月後，美國特使哈默重返這裡。他抵達一個如今已處於全面戰爭之中的埃塞俄比亞。戰火施虐已經持續了十天之久。人道主義停火已經完全遭到破壞。有數據顯示，兩周以來，提格雷周邊地區爆發的衝突已造成數以千計的受害者。

美國國務卿批評厄立特里亞在提格雷參戰 -

美國特使哈默赴埃塞俄比亞，旨在尋求全面停止敵對活動。美國國務卿布林肯已經表態，譴責厄立特里亞捲入提格雷衝突。

RFI Carte Archive / la Corne de l’Afrique : Ethiopie - Erythrée. 存檔地圖 / 非洲之角: 埃塞俄比亞和厄立特里亞。 RFI Carte Archive

本台法廣RFI法文網報道表示，就提格雷衝突這一危機，西方夥伴國與非洲聯盟（UA）的努力至今未果，沒能促成雙方坐到一起。法國批評非盟（UA）選擇的調停人、尼日利亞前總統奧盧塞貢·奧巴桑喬在解決提格雷危機中的有效性。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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