幾內亞:前總統面臨被追究刑責

非洲政治 / 人權法律

RFI Image Archive / Guinée Conakry: ce lundi 05 septembre 2022 est le jour anniversaire du coup d’État militaire qui a chassé du pouvoir le président Alpha Condé. (illustration) 存檔漫畫圖：在西非國家幾內亞，2022年09月05日是前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）被軍方推翻一周年日。

在西非國家幾內亞，2022年09月05日是前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）被軍方推翻一周年日。在此之際，有許多幾內亞民眾接受了本台法廣RFI法語記者的採訪。其中幾內亞律師、該國人權聯盟（LIGUIDHO）主席在接受採訪時，回答了本台法廣RFI « 非洲嘉賓 » (Invité Afrique)欄目記者的提問。

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RFI Photo Archive / Guinée : les Parents d'une victime du régime Alpha Condé. La mère brandit le portrait de son fils, Amadou Diouldé Diallo, qui avait 29 ans lorsqu'il est tombé sous les balles des forces de sécurité en 2013. © RFI - Matthias Raynal

在幾內亞前總統孔戴（Alpha Condé）被軍方推翻一周年之際，該國人權聯盟（LIGUIDHO）負責人在接受本台法語“非洲嘉賓”專欄(Chronique Invité Afrique)採訪時表示，孔戴有血罪，應就其行為面對法庭。

幾內亞前總統面臨司法追究罪責 -

據本台法廣RFI法文網2022年09月05日星期一報導，於一年前被推翻的幾內亞前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月21日以來一直待在土耳其。幾內亞司法當局有意追究其刑事責任。

RFI Photo Archive / Guinée: des victimes et familles de victimes de la répression du régime d'Alpha Condé au siège du FNDC à Conakry, le 17 mars 2022. © RFI - Matthias Raynal

幾內亞人權聯盟（LIGUIDHO）主席、律師Maître Emmanuel Bamba在接受本台RFI法語記者採訪時說，他們認為阿爾法·孔戴先生可以休息一段時間。在適當時機，他應對其行為回答擁有管轄權的法庭。因為有血罪，有經濟罪行。在國內，這些罪行不應有罪不罰。

幾內亞前總統因病出國接受醫療 -

另據本台法廣RFI法文網的另一則報導，幾內亞前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月04日以來，在其國內面臨司法追究。他是因病前往土耳其接受治療。

RFI Carte Archive / Afrique : Guinée-Conakry. 存檔地圖 / 西非國家幾內亞 RFI - L.Mouaoued

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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