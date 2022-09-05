Demande de production 2022.09.05 l Nicolas Présentiel midi à Trad Guinée Invité Afrique Extrait Son Me Bamba à LIGUIDHO - Invité RFI

Lancement Audio : 在幾內亞前總統孔戴（Alpha Condé）被軍方推翻一周年之際，該國人權聯盟負責人在接受本台法語“非洲嘉賓”專欄採訪時表示，孔戴有血債，應就其行為面對法庭。

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Lancement Texte :

在西非國家幾內亞，2022年09月05日是前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）被軍方推翻一周年日。在此之際，有許多幾內亞民眾接受了本台法廣RFI法語記者的採訪。其中幾內亞律師、該國人權聯盟（LIGUIDHO）主席在接受採訪時，回答了本台法廣RFI « 非洲嘉賓 » (Invité Afrique)欄目記者的提問。

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據本台法廣RFI法文網2022年09月05日星期一報導，於一年前被推翻的幾內亞前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月21日以來一直待在土耳其。幾內亞司法當局有意追究其刑事責任。就此，幾內亞人權聯盟（LIGUIDHO）主席、律師Maître Emmanuel Bamba在接受本台RFI法語記者採訪時說，他們認為阿爾法·孔戴先生可以休息一段時間。在適當時機，他應對其行為回答擁有管轄權的法庭。因為有血罪，有經濟罪行。在國內，這些罪行不應有罪不罰。

另據本台法廣RFI法文網的另一則報導，幾內亞前總統阿爾法·孔戴（Alpha Condé）自今年05月04日以來，在其國內面臨司法追究。他是因病前往土耳其接受治療。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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