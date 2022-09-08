如果中期選舉民主黨失掉眾議院，媒體說佩洛西將尋求出任駐意大利大使

佩洛西

福克斯（Fox）電視商業頻道援引消息人士的話說，如果民主黨在11月中期選舉中失掉眾議院，那麼聯邦眾議院議長佩洛西將尋求被提名為下一任美國駐意大利大使。

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報道稱，拜登正在為佩洛西保留這一位置，這也是拜登上任以來尚未填補這一職位空缺的原因之一。截止目前，參院已經批准了由拜登提名的101名美國駐外大使，但在任命駐意大利等幾個國家的大使方面進展遲緩。

今年早些時候，人們猜測佩洛西的一位盟友及一名華爾街前高管希望獲得這一職位，但隨着共和黨在中期選舉贏得眾議院多數席位的可能性越來越大，這種猜測已然發生了變化。

目前尚不清楚新一屆參議院將對佩洛西的提名作何反應，但消息人士說，議員們對82歲的裴洛西擔任大使職務的看法存在分歧和爭議。

佩洛西本人尚未就福克斯的報道做出回應，她辦公室也未回復福克斯商業頻道的置評請求。但佩洛西的新聞發言人哈米爾（ Drew Hamill）日前對英國《每日郵報》稱：“議長對這個職位不感興趣，也沒有和白宮的任何人討論這一問題。”

佩洛西2007至2011年以及2019年至今擔任美國國會眾議院議長。她自1987年起擔任加利福尼亞州舊金山選區國會眾議員，至今已是第18個任期。作為民主黨人，佩洛西是美國歷史上第一位女性眾議院議長。

佩洛西本人為意大利裔，她的祖父是意大利移民，父親是巴爾的摩市首位意大利裔市長。雖然佩洛西的家族早在百年前就已經移民美國，但是卻一直和意大利維持着聯繫。

美國的駐外大使通常並非由職業外交官擔任，而是從學者、退休或現任行政官員、社會團體領袖、公司高管、以及名人後代中選任。總統任命駐外大使，常常帶有酬庸性質。