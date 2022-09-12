所羅門群島延期進行立法選舉

地緣政治 / 太平洋島國

位於南太平洋的所羅門群島，含數百個島嶼。這一島國的議會現已接受可以把下一屆立法選舉延期到2024年再進行。該國現政府總理於2022年04月和中國簽訂了安全協議。一些西方國家擔心，北京有可能因此而得以在該國建立一座軍事基地。

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據本台法廣RFI法文網報導，所羅門群島的政府總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）現已獲得議會的首肯，把選舉延後至2024年。該國反對派的理解認為，這是在故意破壞民主。

RFI Image Archive / Îles Salomon: le Premier ministre Manasseh Sogavare a obtenu gain de cause pour reporter les élections à 2024. (illustration) 存檔圖片：所羅門群島政府總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare） AP - Mark Schiefelbein / RFI Image Archive

索羅們群島議會通過修憲案 -

之前在所羅門群島存在爭議的修憲已得到三分之二議員的批准，並准許總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的任期至少延長7個月。所羅門群島原本應該在2023年5月舉行新的投票，但現政府表示，沒有能力在同一年度里即組織投票，又主辦太平洋運動會（Jeux du Pacifique）。

索羅們群島反對派嚴厲批評 -

本台法廣RFI在上周四（2022年09月08日）的一篇報導中指出，所羅門群島在最近開始接近中國政府，修憲的建議在其國內被視為是一種民主的倒退。當天在議會的辯論中，反對派領袖馬修·威爾(Matthew Wale)指責政府總理把其擁有的民主多數變為一個劫持議會程序的暴政。

RFI Image Archive / îles Salomon ：le Premier ministre des Manasseh Sogavare lors d'une visite à Pékin le 9 octobre 2019. (illustration) 存檔圖片：所羅門群島政府總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）2019年10月09日訪華時的存檔照片。 AP - Parker Song / RFI Image Archive

在議會投票表決前，大量警察被部署到所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）的街頭，以防發生類似去年那樣的暴力騷亂。在一份聲明中，所羅門群島警方呼籲保持平靜，並解釋說，在街頭加強執法人員是為了公共秩序，迅速應對所有公共秩序上的問題。

所羅門群島現政府被指親中 -

本台法廣RFI的這則法文報導最後指出，所羅門群島政府總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在今年四月和北京簽署了一項界限含糊的安全協議。多個西方國家，尤其是美國和澳大利亞擔心，這一協議將能使北京在該國建立一座軍事基地。

Le Premier ministre australien Anthony Albanese rencontre le Premier ministre des îles Salomon Manasseh Sogavare en marge du Forum des îles du Pacifique, à Suva, aux Fidji, le 13 juillet 2022. REUTERS - POOL

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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