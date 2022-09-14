美國參議院外委會通過《2022年台灣政策法案》

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美國國會參議院外交關係委員會9月14日以17票贊成、5票反對通過了《2022年台灣政策法案》，該法案隨後需經過參議院和眾議院全體審議批准，其內容包括在四年內向台灣提供45億美元安全援助、指定台灣為“主要非北約盟友”(Major non-NATO Ally)、支持其參與國際組織等。

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據英國《金融時報》報導，《2022年台灣政策法案》還創建了一個20億美元的貸款機制，以幫助台方購買更多的武器，並使其有資格參加一個計畫，以幫助為未來可能與北京發生的任何衝突提前儲備武器。該法案還要求白宮對至少五家中國國有銀行實施制裁，如果總統確定中方對台灣的“侵略行為明顯升級”，如封鎖台灣或奪取其外島。據了解，四名民主黨籍參議員和一名共和黨籍參議員投票反對該法案。

投票結束後，美參院外交關係委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）告訴記者，該法案“非常清楚地表明了我們在許多不同的層面和國防以及國際領域和經濟參與方面對台灣的支持。”他補充說：“在台灣需要這種支持的時候，它對台灣的支持是令人難以置信的，因為它在應對中國以《台灣關係法》43年左右的時間裡從未表現出的侵略性”。該法案此前由梅嫩德斯和美參院預算委員會首席共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)共同提出。

梅嫩德斯還發表聲明稱：“在北京繼續對台灣採取脅迫性的外交、政治、軍事和經濟措施之際，今天兩黨強有力的投票不僅表明我們對台灣人民堅定不移的支持，而且表明我們認識到美國國會在面對這些挑戰時必須發揮關鍵的作用。”

梅嫩德斯稱：“我們需要清楚地認識到我們所面臨的情況，正如我們需要清楚地作出反應一樣。儘管有些人可能試圖爭辯，但這個法案的主要重點始終是威懾和增強台灣的能力。我們今天批準的法案清楚地表明，美國並不尋求戰爭或增加與北京的緊張關係。恰恰相反。我們正在小心翼翼地從戰略上降低台灣面臨的生存威脅，提高武力奪島的成本，使之成為太高的風險和不可實現的目標。”

美參院外交關係委員會首席共和黨參議員里施（Jim Risch）通過聲明稱：“隨着中國加強其威脅性言論和軍事侵略，我們現在必須採取行動，以加強台灣的自衛，否則就太晚了”。他強調：“台灣的情況不僅對2300萬台灣人至關重要，而且對自由和開放的印度-太平洋地區的未來也至關重要。”

據了解，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)本月7日在彭博社一個電視專訪中針對拜登政府是否支持《台灣政策法案》的問題表示，法案中有一些條文的確能加強美國對台灣的安全援助、有效改善台灣安全，但也有部分內容“讓我們感到一些關切。”

據《金融時報》報導，白宮曾多次駁斥中方關於其破壞“一中政策”的說法。但拜登政府說服民主黨參議員修改該法案的一些部分，白宮認為這些部分是象徵性的措施，對確保台灣安全毫無幫助，但可能會激怒北京，為中方指責美方正在淡化40年的相關政策的說法提供彈藥。

報導指，一位熟悉美國國會程序的消息人士說，參議院外交關係委員會正在與參議院軍事事務委員會合作，將該法案的主要部分納入必須通過的《2023財年國防授權法案》，這是美國國會11月中期選舉前唯一可能通過的主要立法。