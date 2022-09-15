路透社：梵蒂岡曾尋求方習在哈薩克斯坦會面，遭中方婉拒

梵蒂岡/中國/政治

路透社9月15日援引梵蒂岡的一位消息人士的話報導，梵蒂岡方面之前向中方表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）願意在兩位領導人於哈薩克斯坦首都努爾蘇丹逗留期間與中國國家主席習近平會面，但中方表示沒有足夠的時間。

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報導指，消息人士沒有透露梵蒂岡如何或何時與中方進行接觸的細節，梵蒂岡與北京就羅馬天主教會在中國的地位進行了微妙的對話。

該消息人士稱，梵蒂岡提出了“有空的表達”（an expression of availability）。中方說他們“感謝這一姿態”，但習近平的日程表上沒有空閑時間。美聯社周四亦援引梵蒂岡的一位匿名官員的話報導了這一消息。

當地時間9月14日下午，習近平乘專機抵達努爾蘇丹，開始對哈薩克斯坦進行短暫的國事訪問。方濟各於13日抵達努爾蘇丹對哈薩克斯坦進行國事訪問，並於15日出席了在當地舉行的第七屆世界和傳統宗教領袖大會閉幕活動。

方濟各周四在從哈薩克斯坦返回羅馬的專機飛行途中依照慣例出席了記者會。據梵蒂岡新聞報導，期間一名記者就中國話題向教宗提問：“昨天在大會上，你談到了宗教自由的重要性。正如你所知，在同一天，中國國家主席也來到了這個城市，長期以來，人們對這個問題一直非常關注，尤其是現在對陳日君樞機的審判正在進行中。你認為對他的審判是否侵犯了宗教自由？”

方濟各回答說：“要了解中國需要一個世紀，而我們活不過一個世紀。中國人的心態是一種豐富的心態，當它有點生病時，就會失去其豐富性；它能夠犯錯誤。為了理解，我們選擇了對話的道路，對對話持開放態度。”

方濟各稱：“梵蒂岡和中國有一個雙邊委員會，進展順利，緩慢，因為中方的步伐緩慢，他們有一個永恆的前進方向：他們是一個有無盡耐心的民族。從我們以前的經驗來看：我們想到意大利的傳教士，他們去了那裡，作為學者受到尊重；也想想今天，那麼多牧師或信徒被中國的大學徵召，因為這給（中國）文化帶來價值。”

方濟各稱：“要理解中國人的心態並不容易，但應該尊重它，我一直尊重這一點。而在梵蒂岡這裡，有一個對話委員會正在順利進行，由帕羅林樞機主教（Pietro Parolin）主持，他是目前最了解中國和與中方對話的人。這是一個緩慢的過程，但總是在向前邁進。”

方濟各補充說：“把中國定性為不民主，我不認同，因為它是一個如此複雜的國家......是的，確實有一些事情在我們看來是不民主的，這是事實。我想，陳日君樞機這些天正在接受審判。他說出了他的感受，你可以看到那裡存在限制。比起限定，因為這很難，我確實希望限定，它們是印象，我試圖支持對話的道路。”

方濟各說：“然後，在對話中，你澄清了許多事情，不僅是關於教會，還有其他領域；例如中國的範圍，各省的省長都是不同的。中國內部有不同的文化，它是一個巨人，了解中國是一件龐大的事情。但你不必失去耐心，這需要很多，但我們必須進行對話，我盡量不對其進行限定......但讓我們向前走。”

記者追問“習近平呢？”，方濟各說：“他在那裡進行了一次國事訪問，但我沒有見到他。”