歐洲議會斥一法企烏干達項目

歐洲議會 / 非洲經濟

歐洲議會周四表決通過了對法國能源集團“道達爾”而言極其重要的文本，要求完全停止在烏干達的一個碳氫開發項目。

廣告 繼續瀏覽後續

歐洲議會周四因人權和環境的緣由，表決通過要求完全停止在烏干達的這一油氣開發項目。據報，法國道達爾能源集團於今年2月曾透露，在烏干達的這一項目投資額達100億美元。預計建造一條超過1400公里的管線，連結烏干達到坦桑尼亞。

多名歐洲議員在今夏曾赴烏干達 -

法國左翼政治運動力量Nouvelle Donne的一名歐洲議員在接受本台法廣RFI記者夏洛特（COSSET Charlotte）採訪時說，有數名議員前往了實地，今年夏天在烏干達停留了9天。返回後一致認為，需要幫助所有那些在這個國家做鬥爭的人們，以停止管線，發展可替代（方案）。。。

道達爾能源集團已做一系列承諾 -

本台RFI法語記者指出，法國能源集團道達爾集團已承諾，會儘力把這一項目做成一個在透明、分享繁榮、社會和經濟進步、還有可持續發展，注重環保意識和尊重人權上的典範。法方指出，這一項目對烏干達和坦桑尼亞都很重要。

RFI Carte Archive / Afrique : Ouganda. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家烏干達。 \\\"Studio Graphique France Médias Monde »

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.