美國前國務卿蓬佩奧繼續為參選下屆總統做準備

蓬佩奧

美國媒體報道，前美國國務卿蓬佩奧日前再次透露：他和他的團隊正在為可能的2024年美國總統競選進行準備。直到目前，美國現任總統拜登和前任總統特朗普都被認為有可能參加下次總統大選。

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據《政治客》的報導，蓬佩奧9月13日在芝加哥出席一場對海豹退伍軍人和支持者的慈善捐贈活動，他告訴與會者說：“我們在愛荷華州有一個團隊，在新罕布什爾州和南卡羅來納州有一個團隊。這些並不是隨機的。我們正在做有備之士該做的事，以做好準備。”

在談到可能的下屆總統競選時，蓬佩奧說：“我們正試圖弄清楚這是否是我們下一個服務的地方”，“如果我們得出結論，我們將向美國人民說明為什麼要這樣做。最後，我祈禱，美國人民將對誰將成為他們的下一任領導人做出一個好的決定。”

在問答中，蓬佩奧對美國面臨的威脅回答說，美國最大的外部威脅是中國（中共），最大的內部威脅則是教師工會。

報道說：蓬佩奧本周一直在參加公開露面活動，包括在福克斯新聞節目中，就佛州州長羅恩‧德桑蒂斯（Ron DeSantis）將非法移民送往北部庇護州和城市的計畫發表自己的看法。

此外，他從13日開始還推出系列跟中國人民直接對話的視頻，並將陸續在Youtube等社交媒體放出。第一集視頻主題為“中國共產黨不代表中國人民”，蓬佩奧說，“我們製作這些視頻的目的很簡單：那就是直接與中國人民談論中美關係，這就是我們將在接下來的幾個月里要做的事情……我們這樣做是有原因的，因為中共是一個一黨專政的政治組織，它是一個舶來品，並且致力於一個與中國人民為敵的意識形態。”

蓬佩奧現在擔任美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）“中國中心”的諮詢委員會主席。