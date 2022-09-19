拜登：新冠大流行已經結束，有意參加2024年大選

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美國總統拜登在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目的採訪中討論新冠疫情時說，“這種大流行病已經結束了”。隨着即將在11月8日舉行的美國中期選舉選戰進入衝刺階段，拜登表示希望民主黨屆時能保持對國會兩院的控制。他並重申自己有意參加2024年總統大選，但尚未作出堅定抉擇。

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這一在上周四錄製的採訪展示了拜登與CBS新聞主播佩利(Scott Pelly)共同於周三參觀底特律車展的畫面。佩利在採訪中問道：“總統先生，三年來的第一次底特律車展。這場大流行病結束了嗎？”

拜登說：“這場大流行病已經結束。我們仍然有一個關於新冠病毒的問題。我們仍在做大量的工作。如果你注意到，沒有人戴口罩。每個人似乎都處於相當好的狀態。所以我認為它正在改變。我認為這是它的一個完美例子。車展提醒人們，去年6月汽油價格創下歷史新高——部分原因是俄羅斯在其對烏克蘭的戰爭中削減了燃料供應。”

據政治新聞網站Politico報導，拜登在採訪中作出的新冠大流行已經結束的發言，讓他自己政府中的幾位衛生官員感到驚訝。兩位熟悉此事的拜登政府官員透露稱，這一聲明並不是他在《60分鐘》採訪前計畫中的講話的一部分。

後來在採訪中，拜登明確表示，他並沒有輕視新冠疫情給美國帶來的整體影響。拜登說：“作為這場大流行病的後果，對美國人民的心理影響是深刻的”。

拜登補充說：“想想那是如何改變了一切。你知道，人們對自己、對家庭、對國家的狀況、對他們社區的狀況的態度。因此，那裡有很多不確定性，大量的不確定性。我們失去了一百萬人。”

報導指，拜登的上述發言是他自2021年1月就任總統以來對新冠疫情作出的最明確的聲明。而當被問及他是否計畫尋求連任時，他就不那麼明確了。

拜登說：“正如我一開始所說的，我的意圖是我將再次參選。但這只是一個意向。但這是我再次競選的堅定的決定嗎？這還有待觀察。”

拜登稍早在採訪中確實對自己的言論進行了限定，說他一直都有尋求連任的“打算”，並解釋說，如果他在當下這個時候宣布參選，“選舉法”就會發揮作用。

隨着中期選舉選戰進入衝刺階段，主播佩利就美國嚴重的通膨問題提到：“這是40年來的最高通貨膨脹率，總統先生。”

拜登說：“我明白。但你猜我們是什麼。我們現在的情況是，在過去幾個月里，它沒有飆升。它只是勉強......它基本上是平衡的。與此同時，我們創造了所有這些工作機會，而且價格已經上漲，但能源價格已經下降”。

拜登說：“事實是，我們已經創造了1000萬個新的就業機會。自從我們上台以來。我們現在的情況是，失業率約為3.7%，是歷史上最低的之一。我們的情況是，製造業正在以一種大規模的方式回到美國。展望未來，我們有大量的投資被用於計算機芯片就業。所以，我看，這是一個過程。這是一個過程。”