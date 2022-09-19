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拜登：新冠大流行已經結束，有意參加2024年大選

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9月18日，美國總統拜登在夫人吉爾的陪同下於倫敦悼念英國女王伊麗莎白二世。
9月18日，美國總統拜登在夫人吉爾的陪同下於倫敦悼念英國女王伊麗莎白二世。 © 路透社圖片
作者： 弗林
7 分鐘

美國總統拜登在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目的採訪中討論新冠疫情時說，“這種大流行病已經結束了”。隨着即將在11月8日舉行的美國中期選舉選戰進入衝刺階段，拜登表示希望民主黨屆時能保持對國會兩院的控制。他並重申自己有意參加2024年總統大選，但尚未作出堅定抉擇。

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這一在上周四錄製的採訪展示了拜登與CBS新聞主播佩利(Scott Pelly)共同於周三參觀底特律車展的畫面。佩利在採訪中問道：“總統先生，三年來的第一次底特律車展。這場大流行病結束了嗎？”

拜登說：“這場大流行病已經結束。我們仍然有一個關於新冠病毒的問題。我們仍在做大量的工作。如果你注意到，沒有人戴口罩。每個人似乎都處於相當好的狀態。所以我認為它正在改變。我認為這是它的一個完美例子。車展提醒人們，去年6月汽油價格創下歷史新高——部分原因是俄羅斯在其對烏克蘭的戰爭中削減了燃料供應。”

據政治新聞網站Politico報導，拜登在採訪中作出的新冠大流行已經結束的發言，讓他自己政府中的幾位衛生官員感到驚訝。兩位熟悉此事的拜登政府官員透露稱，這一聲明並不是他在《60分鐘》採訪前計畫中的講話的一部分。

後來在採訪中，拜登明確表示，他並沒有輕視新冠疫情給美國帶來的整體影響。拜登說：“作為這場大流行病的後果，對美國人民的心理影響是深刻的”。

拜登補充說：“想想那是如何改變了一切。你知道，人們對自己、對家庭、對國家的狀況、對他們社區的狀況的態度。因此，那裡有很多不確定性，大量的不確定性。我們失去了一百萬人。”

報導指，拜登的上述發言是他自2021年1月就任總統以來對新冠疫情作出的最明確的聲明。而當被問及他是否計畫尋求連任時，他就不那麼明確了。

拜登說：“正如我一開始所說的，我的意圖是我將再次參選。但這只是一個意向。但這是我再次競選的堅定的決定嗎？這還有待觀察。”

拜登稍早在採訪中確實對自己的言論進行了限定，說他一直都有尋求連任的“打算”，並解釋說，如果他在當下這個時候宣布參選，“選舉法”就會發揮作用。

隨着中期選舉選戰進入衝刺階段，主播佩利就美國嚴重的通膨問題提到：“這是40年來的最高通貨膨脹率，總統先生。”

拜登說：“我明白。但你猜我們是什麼。我們現在的情況是，在過去幾個月里，它沒有飆升。它只是勉強......它基本上是平衡的。與此同時，我們創造了所有這些工作機會，而且價格已經上漲，但能源價格已經下降”。

拜登說：“事實是，我們已經創造了1000萬個新的就業機會。自從我們上台以來。我們現在的情況是，失業率約為3.7%，是歷史上最低的之一。我們的情況是，製造業正在以一種大規模的方式回到美國。展望未來，我們有大量的投資被用於計算機芯片就業。所以，我看，這是一個過程。這是一個過程。”

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