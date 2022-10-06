德國聯邦議員懇請加大與台灣的合作

德國議會

據德國廣播電台和德國《世界報》報道，德國聯邦議會“台灣之友”小組成員懇請和台灣進一步深化合作。隨着中國在台灣附近部署的軍隊的增加，訪台成員警告發生意外事件的風險。

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由來自德國所有六個聯邦議會黨團的六名議員組成的友台小組對台灣進行了五天訪問，周四結束訪台行程。基民盟籍代表團主席韋爾斯(Klaus Peter Willsch) 在台北向記者強調說，德國和台灣有共同的價值觀。這個國家“以法治為基礎，是亞洲的自由之地。”他說，德國聯邦議會已在多個場合明確表示，拒絕接受大國對鄰國的軍事威脅。面對來自中國的威脅，德國和台灣應進一步深化合作。

在周四台北“台灣之友”小組記者會上，韋爾斯還警告說，中國軍隊在台灣附近部署的增加也增加了發生意外事件的風險。 他說：“當有針對性的行動的數量增加時，總會有某些事情在不經意間失控的風險。”

韋爾斯還說，自2019年新冠疫情爆發以來的首次訪台表明，訪問正在恢復正常。在計畫的德國人權委員會十月底訪台之後，德國聯邦議院的年輕成員也計畫明年訪台。

社民黨籍代表團成員卡特琳布德(Katrin Budde) 對來自北京的抗議表示驚訝。她說，“我們對其他國家告訴我們該去哪裡感到驚訝。”聯邦議會自己會決定自己的旅程。綠黨籍代表團成員斯特芬(Till Stefen) 表示，民主國家應該相互支持。自民黨政治家弗蘭克舍弗勒（Frank Schäffler）主張在歐洲層面與台灣締結投資協定或自由貿易協定。

在台北，德國議員們和總統蔡英文，立法院長和外交部長等人舉行了會晤。

北京政府視台灣為中國的一部分，拒絕其他國家與台北的官方接觸。在德國聯邦議員小組訪台第一天，北京便表示了抗議。代表團團長韋爾斯當天便在台北回復說，中方的抗議不可接受。