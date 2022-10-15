普京喪失中亞國尊重？忍受塔吉克總統當面指責七分鐘

塔吉克

有報道說：俄羅斯總統普京遭到原本該是夥伴的塔吉克共和國總統拉赫蒙當面指責，再次顯示，自俄軍在烏克蘭戰事失利後，普京已喪失在中亞後院各國所獲得的尊重和影響力。

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中央社15日轉引英國“每日郵報”（Daily Mail）報導，拉赫蒙（Emomali Rahmon）趁著普京（Vladimir Putin）目前國內外問題纏身，14日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的獨立國協（CIS）高峰會上，指責普京長達7分鐘。

拉赫蒙在會議中情緒激昂表示：“是的，我們是一些小國家，我們沒有1到2億人口，但我們也有歷史、文化，我們希望受到尊重。我們什麽都不需要，只需要被尊重。”

拉赫蒙手指著普京質問道：“我們為什麼必須乞求（俄羅斯出席）塔吉克某個可悲的論壇？”

“我對外交部下達了指示，我甚至和你談過，請求（俄羅斯）出席至少是部長級的會議。不，是副部長級會議。身為俄羅斯的戰略夥伴，塔吉克該受到這種對待嗎？”

拉赫蒙在數落普京時，還指責他已犯下當年導致蘇聯解體的相同錯誤，這幾乎是預言普京將敗亡。

普京表情悶悶不樂且尷尬，垂靠在椅背上聽著拉赫蒙的指責，而亞塞拜然、亞美尼亞、吉爾吉斯、土庫曼和烏茲別克等中亞國家及白俄羅斯的領導人，則都在場目睹普京受辱這一幕。

自從俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場失利，導致普京陷入弱勢處境以來，這已不是普京所謂的亞洲友邦和夥伴首次給他臉色看。

9月在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織（SCO）高峰會期間，中國國家主席習近平便缺席普京也參加的晚宴；當時印度總理莫迪（Narendra Modi）並在記者面前告訴普京，“現在不是打仗的時機”。

普京已因9月以來俄軍在烏克蘭的戰情逆轉，而致地位一落千丈。如今無論是俄羅斯以往的附庸小國，或是中國和印度這樣的重大友邦，都似乎沒有將他放在眼裡。