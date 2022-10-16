白宮：拜登無意在G20和沙特王儲會面

巴厘島G20前

白宮國家安全顧問沙利文16日表示，美國總統拜登“無意”在下個月於巴厘島舉行的20國集團峰會上會見沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼。

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沙利文在 CNN 上被提問時說：“總統實際上表示他將重新評估我們與沙特阿拉伯的關係，因為他們站在俄羅斯一邊，違背了美國人民的利益。”在歐佩克原油產量下降後，利雅得和華盛頓之間的關係惡化有利於俄羅斯的配額。

民主黨和共和黨人補充說： “這些是在兩黨支持下建立了幾十年的關係”。 “因此總統不會倉促行事。”白宮國家安全顧問沙利文表示：“拜登他無意在G20峰會上會見王儲”。

拜登先生的顧問指出，重新評估與利雅得關係的選項之一是“改變我們對沙特阿拉伯的軍事援助方式”。

上周，以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織 (OPEC) 的 13 個成員國及其以俄羅斯為首的 10 個合作夥伴的決定削減其生產配額，以支撐正在下跌的原油價格。

10月5日，由歐佩克成員國和非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”機制決定自今年11月起大幅減產，在8月產量基礎上將月度產量日均下調200萬桶。沙特外交部13日發表聲明，證實美國曾向沙特方面“建議”推遲實施減產計畫，遭到沙特拒絕。沙特外交部在聲明中說，“解決經濟挑戰需要非政治性的建設性對話，明智和理性地考慮所有國家的利益”。